Стало известно, во сколько бобруйчанам обойдутся новогодние елки

Самую дешевую лесную красавицу можно будет приобрести за шесть рублей.

Лесхозы Могилевской области к новогодним праздникам планируют заготовить 16 000 деревьев. Продаваться они будут с 21 декабря, причем, как на елочных базарах, так и в самих лесохозяйственных объединениях.

По сравнению с прошлым годом цены на елки практически не изменились. Вечнозеленые деревца высотой до одного метра будут стоить около шести рублей. Соответственно, за более высокие елки покупателям придется раскошелиться больше.

Впрочем, учитывая, что на автотрассах и в лесах в преддверии новогодних праздников природоохранные инспекторы и сотрудники ГАИ начнут проводить рейды по предотвращению незаконной вырубки елей, купленное на базаре дерево бобруйчанам обойдется, можно сказать, почти даром. Ведь только за один незаконно срубленный ствол нарушителям придется заплатить не только до 50-ти базовых (1150 рублей), но еще и компенсировать причиненный окружающей среде вред.

Василий Куликов