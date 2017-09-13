Учреждение «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» проводит НАБОР девушек и юношей на 2017-2018 учебный год на отделения:

дзюдо, самбо, каратэ, борьба вольная, борьба греко-римская.

Занятия проводят квалифицированные тренеры-преподаватели, в секции приглашаются девочки и юноши с 9-ти лет. Особо одаренные, физически развитые дети в спортивную школу зачисляются с 8-ми лет!

Зачисление юных спортсменов происходит на основании подачи заявления от родителей (законных представителей), медицинской справки, и 2-х фотографий (3х4).

Занятия в секциях бесплатные.

ЗАПИСЫВАЙСЯ В СПАРТАКОВЦЫ!!!

Телефоны спортивной школы:70-82-51,70-82-09.