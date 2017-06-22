«Созвездие тысячи маяков» в Бобруйске

24 июня на площадке возле кофейни «Coffee Sound» (ул. Пушкина, д. 204) пройдёт первый бобруйский уличный летний концерт – «Созвездие тысячи маяков».

Акустическую программу вниманию бобруйчан и гостей нашего города представит Андрей Сенькевич, музыкант, мечтатель и человек, который «готов рассказать свою историю, историю… о многих жизнях, … о том, что всегда стоит помнить, как все начиналось когда-то, … о том, что случится уже совсем скоро».

Андрей Сенькевич – музыкант, композитор, мультиинструменталист. Проект основан в Минске в 2014 году, до весны 2016 существовал в формате сингер-сонграйтера.

После релиза альбома «Мечтатели серых улиц» в 2015 году и сингла «СВЕТ» в 2016 концерты состоялись в нескольких десятках городов Беларуси, России, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Германии.

Проект постоянно расширяет свою географию и сейчас приступил к работе над следующей мультиязычной пластинкой.

Начало концерта в 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону +375 29 782 51 15.

Ирена Рунге