«Союз-Энерго» – победитель мемориала Александра Прокопенко

Юбилейный турнир по мини-футболу, проводившийся в новом формате, обрел и нового победителя.

30 августа в Бобруйске завершился Открытый турнир по мини-футболу (8х8) памяти Александра Прокопенко. В заключительном туре 25-го мемориала, который впервые в этом году проходил на открытом воздухе (искусственное поле стадиона им. А. Прокопенко), были зафиксированы следующие результаты:

«ЭкоОкна» – ФК «Белшина» – 3:9

«Реал» – БУКДДЭП – 2:4

«Меркурий» – «Виктория» – 7:8

«Красный пищевик» – «Бобруйск-Сити» – 12:3

«Союз-Энерго» – ОАО «Белшина» – 2:2.

Вишенкой на торте, не только тура, но и во всего турнира, был последний матч – между явными фаворитами – «Союзом-Энерго» и ОАО «Белшиной». Обе команды прошли мемориал без поражений, но «шинники» однажды сыграли вничью, потеряв два очка. Поэтому в их очной встрече «энергетиков» устраивала и ничья.

Они ее и добились, вначале отыграв пропущенный вскоре после перерыва гол, а затем и поведя в счете. «Заводчане» сумели лишь сравнять результат, правда, на последних минутах они имели возможности вырвать победу, но не повезло – 2:2 (Шукелович, Водоевич; Саплин, Крук).

Таким образом, «Союз-Энерго» впервые завоевал звание победителя юбилейного турнира памяти А. Прокопенко, отобрав его в решающем поединке у предыдущего лауреата.

«Серебро» и «бронза» достались двум белшиновским коллективам – заводскому, а также – сотрудников и ветеранов футбольного клуба, в последнем туре разгромивших вице-чемпионов прошлогоднего первенства города по мини-футболу (8х8) – «ЭкоОкна».

Победителям и призерам мемориала вручили кубки, грамоты и медали. Традиционно среди игроков определялись и обладатели персональных призов. На этот раз их было всего два: лучшим вратарем турнира признан голкипер «Союз-Энерго» Константин Магалецкий, а приза «Лучшему игроку» мемориала Александра Прокопенко удостоен футболист ОАО «Белшины» Константин Лепин.

Лучшим судьей соревнований назван Игорь Рублевский.

Семен Портовцев

Фото автора и Александра Анташкевича