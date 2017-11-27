Соперник позволил забросить лишь на финише

«Бобруйск» – «Металлург-2» Жлобин – 3:7 (0:3, 0:3, 3:1).

26 ноября «Бобруйск» в очередном матче Открытого чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой в высшей лиге принимал на ледовой площадке «Бобруйск-Арены» жлобинский «Металлург-2».

Гостям удалось распечатать бобруйские ворота уже на второй минуте встречи. И пошло, и поехало… На экваторе стартового периода географические соседи из Жлобина реализовали численное превосходство и удвоили результат. А незадолго до перерыва юные «металлурги» провели «гол в раздевалку».

По похожему сценарию с аналогичной арифметикой завершилась и вторая треть. Первую ответную шайбу нашей команде соперник позволил забросить в заключительном игровом отрезке лишь при счете 0:7. Правда, после этого забивали лишь бобруйчане – еще дважды. Почуяв неладное, жлобинские тренеры заменили Морозова на последнем рубеже обороны на Исаенко, и новый вратарь уже остался «сухим» – 3:7 (Ольховой, 48, Серпинский, 54, Цыро, 55).

Повторная игра на льду «Бобруйск-Арены» состоится 27 ноября в 13.00.

Семен Портовцев

Фото Владимира Шарникова