Снег – растает

Установившийся 11-сантиметровый снежный покров в Бобруйске скоро начнёт таять. Произойдёт это ближе к выходным дням.

В ближайшие дни прогнозируется сплошная облачность с небольшими прояснениями.

В четверг – ветра переменных направлений 2-7 метров в секунду. Утром – туман с видимостью до 0,6 — 1 км. Во второй половине дня – снег. Температура ночью составит –2…-4°С, днём – около 0°.

В пятницу – установится умеренный южный ветер. Осадки в виде снега перейдут в дождь. Сформируется гололёд, и на дорогах возникнет гололедица.

В субботу – город «захватят» туманы. Ожидается видимость – до 0,3 – 0,6 километра. В ночные часы воздух охладится до -4°; в дневное время прогреется до +2°.

В воскресенье – пройдут кратковременные дожди; температура составит от 0° до +3° – соответственно.

Тимофей Христенко