Смерть на воде. На Могилевщине

C начала года в Могилевской области утонуло 23 человека…

Два факта гибели зарегистрировано во время купания в Бобруйском и Чериковском районах.

Основными причинами гибели людей является незнание правил поведения на воде и несоблюдение мер предосторожности при купании.

К примеру, употребление во время отдыха у воды алкоголя, неумение плавать, недостаточный контроль взрослых за поведением детей и нарушение правил безопасности.

По данным ОСВОД, в 2016 году сотрудниками Могилевской организации за нарушение Правил охраны жизни людей на водах предупреждено 350 человек, из них 248 – несовершеннолетних.

К слову, в Бобруйске, в районе центрального пляжа и санатория Ленина, в ближайшие дни будет установлена специальная купальня для детей.

Это будет участок на воде – примерно восемь на четыре метра, оборудованный деревянным ограждением. Глубина купальни составит не более 70 сантиметров.

Елена Широкая