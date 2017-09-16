Скончалась ветеран Радио «Свобода», бобруйчанка Галина Рудник (Галина Ручьёва)

Галина Рудник (в девичестве Гончаренко родилась в Бобруйске, на улице Пушкина, в 1930 году. Отец, военнослужащий был расстрелян в 1937 году, через год осудили мать. Галину забрала к себе в Минск тётя, оперная певица.

Во время войны в Минске она школьницей подрабатывала в беларуском театре, –вместе с тётей и известной поэтессой Натальей Арсеньевой.

К концу войны, опасаясь репрессий, многие актёры и сотрудники театра эвакуировались в Берлин. Там, во время бомбёжки, Арсеньева спасёт ей жизнь, вытащив из-под завала.

После войны, побыв в лагере для перемещённых лиц, Галина переезжает в Нью-Йорк, где учится в Нью-Йорк Сити колледж, и активно включатся в жизнь беларуской эмиграции.

После окончания учёбы Галина надеялась получить работу в недавно учреждённой ООН, но президент БНР Микола Абрамчик рекомендует её на работу на открывавшуюся в то время в Мюнхене Беларускую редакцию Радио Освобождение, где она проработала более сорока лет под псевдонимом «Галина Ручьёва».

Её профессионализм и выразительный голос были одинаково востребованы в беларуской, украинской, и русской редакциях Радио «Свобода». Именно Галину Рудник дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила прочесть в эфире книгу своих воспоминаний «20 писем другу».

В 1994 году сороковой юбилей Радио Свобода Галина встречала в Москве вместе с Михаилом Горбачёвым. А главным итогом своей работы и жизни Галина Рудник считала то, что Советский Союз распался, а Беларусь стала независимым государством.

Книжка её воспоминаний «Птушкi пералётныя», где нашему Бобруйску тоже отведено достойное место, потрясает своей откровенностью и читается на одном дыхании…

Александр Кавалеров