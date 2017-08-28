Сколько придется платить за учебники в новом учебном году?

Стали известны новые цены на школьные учебники в 2017/2018 учебном году. Поясним, что плата взимается в размере 50% стоимости соответствующих комплектов учебников и учебных пособий.

Выше всего стоимость учебников для 7 класса, которая, без учета 50% «скидки», составляет 40,57 рубля. Дороже всего в этом комплекте из 14 книг стоят учебники по математике (6,33 рубля), иностранному языку (5,2 рубля) и русской литературе (5,88 рубля), а дешевле всего — по белорусской литературе (0,3 рубля).

Получается, что родителям, чьи дети пойдут в 7 класс, за комплект учебников придется заплатить 20,28 рубля за «пользование» учебниками (в прошлом учебном году — 8,12 рубля).

Меньше всего нужно заплатить за пользование пособиями и учебниками ученикам 4 класса — 6,7 рубля.

Внести плату за пользование школьными учебниками и пособиями нужно до 1 октября. При этом детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка, а школьники из социально незащищенных семей учебники получат бесплатно.

Кроме этого, в Беларуси идет работа по созданию новых учебников, в которых будет усилена практическая направленность.

Какие-то учебники уже выпущены и появятся в этом учебном году. Но новые учебники по всем предметам будут готовы только к 1 сентября 2019 года.

Подготовила Елена Широкая