Скандальный Декрет N3: есть ли альтернатива?

Конституционное большинство граждан Беларуси говорит «НЕТ» декрету N3. Ведь он нарушает их основополагающие, законные права.

После уличных протестов февраля-марта текущего года власти вынуждены были приостановить действие скандального Декрета. Но вопрос не закрыт.

Но 1 октября Лукашенко все равно намерен подписать обновлённый документ, разработка которого проходит за закрытыми дверями.

Что делать? Есть ли альтернатива стратегии Лукашенко «лопату в зубы и – работать»?

Правоцентристская коалиции предлагает альтернативу Декрету N3. И мы предлагаем начать с обсуждения документа. Каждый гражданин может высказать свои замечания и предложения.

Первое публичное обсуждение «Правоцентристской альтернативы Декрету N3» состоится 19 сентября в 18.30 по адресу Бобруйск, улица Октябрьская. 173-а (вход с тыльной стороны дома; цокольный этаж; офис Объединенной гражданской партии).

В презентации документа примут участие экономист Ярослав Романчук, политик Анатолий Лебедько.