Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в пятницу

Из-за сильного порывистого ветра в Беларуси на 1 декабря объявлен оранжевый уровень опасности. Будет облачно, с прояснениями.

Ночью и утром ожидается мокрый снег. Днем по юго-западу пройдет мокрый снег и дождь.

Ночью и утром возможны слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер – юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, в отдельных района – до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса. Днем – от 0 до +5 градусов. В дневное время по востоку будет сильный порывистый ветер.

Подготовила Елена Широкая