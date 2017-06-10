Школа-интернат для детей-сирот будет закрыта

Бобруйская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенная по улице Минской, закрывается.

Причина – уменьшение количества детей в учреждениях подобного типа по сравнению с прошлыми годами. В свою очередь это связано с тем, что все большую популярность приобретают семейные формы устройства.

К примеру, 2015-м году в интернате было 120 подопечных, а сегодня – 58. Так, 18 подростков – это выпускники, 21 ребенка определят в замещающие семьи.

Детей с особенностями развития планируется распределить в специализированные школы-интернаты. Всех остальных – в Бобруйский детский дом по улице Пушкина.

Персонал учреждения обещают трудоустроить, а здание передадут «под образовательные нужды города».

Ранее в августе 2015 года в городе ликвидировали Дом ребенка, а здание перешло станции «скорой помощи».

Елена Широкая