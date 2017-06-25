Шесть вещей, которые нельзя делать сразу после еды

Большинство из нас привыкли после приёма пищи выпивать чашку чая, съедать какой-нибудь фрукт или ложиться отдыхать. Пора пересмотреть свои привычки. Мы расскажем вам о том, что ни в коем случае нельзя делать сразу после еды.

Пить чай

В чае содержится танин, который замедляет переваривание белка и ухудшает его усваиваемость. Чай (как и любую другую жидкость) лучше выпить через 20 минут после еды.

Есть фрукты

От привычки есть фрукты в качестве десерта стоит отказаться. Переваривание фруктов вместе с другой едой приводит к процессам брожения в желудке. Лучше использовать фрукты в качестве перекуса между полноценными приёмами пищи.

Курить

Никотин плохо влияет на процессы пищеварения: замедляется выделение ферментов, что может привести к проблемам с обменом веществ и даже к серьёзным заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Спать

Сон после еды не принесёт вам никакой пользы: организм не отдохнёт, потому что активно протекает пищеварение, которое, к тому же, не будет полноценным, ведь во время сна все процессы в организме замедляются. Принимать горизонтальное положение сразу после еды в принципе не рекомендуется: может появиться изжога.

Купаться

Во время купания в горячей воде идёт усиленный приток крови к конечностям и кожным покровам. Соответственно, такой нужный после приёма пищи приток крови к желудку ослабеет. Это в значительной степени ухудшит процесс пищеварения.

Проявлять чрезмерную физическую активность

Процесс пищеварения требует активизации кровеносной системы в области органов, принимающих в нём участие. Если вы начинаете активничать сразу после обеда, то лишаете свой организм возможности получить от пищи максимум полезных веществ. В результате уже через час у вас опять появится чувство голода.

Лучший способ провести время после еды – неторопливая 20-минутная прогулка на свежем воздухе.