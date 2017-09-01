Сезон охоты на бобра – открыт…

С 1 сентября по 31 марта открывается сезон охоты на речного бобра и выдру. Охотиться на животных можно только в светлое время суток.

Разрешенные способы охоты: оружейный из засады, с подхода с использованием нарезного или гладкоствольного охотничьго ружья, а также безоружейный.

Для безоружейного способа допустимо использование капканов № 3-7, ловушек (кроме петель), охотничьих собак при изъятии ловушками (кроме гончих и борзых пород).

Охота может проводиться в любой день недели.

При себе охотники должны иметь: действительное государственное удостоверение на право охоты; охотничью путевку или разрешение на добычу охотничьего животного и охотничью путевку к нему; разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия (если используется про охоте); регистрационные документы на охотничьих собак и (или) ловчих птиц.

Справка «БК»: По данным за 2016-й год на 365 километрах береговой линии Бобруйщины проживало 405 «символов» нашего города (информация районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов). В последние годы из-за засушливой погоды наблюдается тенденция к уменьшению популяции.

Егор Коренищев