«Серебро» Ирины Курочкиной

Бобруйчанка завоевала первую награду женской сборной Беларуси на молодежном первенстве мира.

С 23 по 25 ноября в польском Быдгоще проходит молодежное первенство мира (U-23) по вольной борьбе. В составе сборной Беларуси в Польше выступила бобруйчанка Ирина Курочкина. В первый день соревнований выпускница СДЮШОР №3 состязалась за награды в весовой категории до 55 кг.

Воспитанница тренера Артура Зайцева начала соревнования с четвертьфинала, где весьма уверенно одолела Нину Менкенову из России. В 1/2 финала белоруска вовсе не оставила никаких шансов румынке Симоне Прикоб.

В финальной схватке Ирина сражалась с японской спортсменкой Харуной Окуно. В упорной борьбе со счетом 5:2 победу одержала азиатка. Курочкина же стала серебряным призером планетарного первенства.

Медаль нашей землячки стала первой в составе женской сборной Беларуси и пока остается единственной.

Семен Портовцев