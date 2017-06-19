«Серебро» и «бронза» Лиги Чемпионов – у бобруйчан

Из четырех участников большого и малого финалов сразу три были бобруйские

На центральной арене столичного Дворца спорта «Уручье» финишировал любительский турнир «Лига Чемпионов «Территории футбола» по мини-футболу. Состоялись большой и малый финалы турнира. Из четырех команд-участниц решающих матчей сразу три были бобруйские.

Во встрече за третье место сошлись две команды из нашего города – «Союз-Энерго» и «Агромаш». Поединок получился очень интересным и результативным. Вначале дуплетом выстрелили «машиностроители», но при равной игре с обилием голевых моментов «энергетики» в концовке тайма вырвали ничью. А вот, после перерыва они уже господствовали на площадке, одержав крупную победу со счетом – 9:4 (Ивченко-4, Кричко, Стрельцов, Михолап, Никитин, Шукелович; Каратченя-2, Дикун, Макаев).

В финальном матче встретились прошлогодний победитель турнира – гомельский «Авангард» – и открытие нынешнего сезона – бобруйский «S-Group». Здесь бобруйчане уже на старте дали фору сопернику, пропустив два достаточно простых гола. Затем Соловянчик воспользовался оплошностью противника и один мяч отыграл. Увы, после антракта, несмотря на обилие у обеих команд опасных моментов, результат первого тайма остался неизменным – 2:1 (Соловянчик).

Таким образом, «золото» и кубок победителей второй год кряду ушли к гомельчанам, а следом расположились три бобруйских клуба. Зато в персональных номинациях все призы достались нашим землякам.

Лучшим вратарем турнира признан голкипер «S-Group» Сергей Горелик. Его одноклубник Валерий Соловянчик (16 результативных передач) оказался лучшим ассистентом соревнований. Станислав Кричко из «Союза-Энерго» с 25-ю голами стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов. Ну, а лучшим игроком турнира назван еще один представитель «серебряной» команды – Дмитрий Крук.

Семен Портовцев

Фото Юрия Комиссарова