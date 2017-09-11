Секреты экономии: как потратить меньше

Задача производителей, маркетологов и продавцов – сделать так, чтобы мы оставили в магазине как можно больше денег. И для достижения этой задачи они используют самые разнообразные методы, которые зачастую хорошо работают.

Наша же задача – купить качественные продукты и потратиться как можно меньше. Мы поделимся с вами хитростями, владея которыми, вы выйдете из магазина с приятным чувством: и купили всё, что нужно, и сэкономили.

Берите продукты в определённом порядке

Когда в супермаркете мы берём продуктовую корзину, возникает желание набить её под завязку. Для того чтобы наши покупки были по максимуму полезными, начните с овощного/фруктового отдела: овощи и фрукты заполнят вашу корзину и на покупки продуктов не первой необходимости и не лучшего качества не останется места.

Запоминайте цены на продукты, которые берёте постоянно

Для того чтобы быстрее сбыть продукт, магазину ничего не стоит напечатать акционный ценник (как привило, жёлтого или красного цвета). Это привлечёт внимание покупателя. Но зачастую меняется только цвет ценника, сама же цена остаётся прежней. Чтобы не попасться на фальшивую распродажу и не набрать целую корзину «акционного» товара, не лишним будет запоминать или записывать цены.

Делайте список покупок

А главное – придерживайтесь его. Тогда вы точно будете знать, в какой отдел магазина вам нужно, и не наберёте лишних продуктов, просто прогуливаясь по супермаркету и рассматривая витрины.

Обращайте внимание на вес упаковки

Бывает так, что мы видим два одинаковых продукта, один из которых дешевле. Не спешите его приобретать, не посмотрев на вес. Ведь тот, что дешевле, скорее всего, просто имеет меньший вес. И в пересчёте на килограмм выгоднее будет взять продукт с большим весом.

Не пренебрегайте продуктами собственной марки супермаркета

Сегодня практически у каждого супермаркета есть своя торговая марка, товары которой продаются по меньшей стоимости, чем продукты известных производителей. Попробуйте взять менее известный продукт, и вы убедитесь: качество ничуть не хуже. Ведь товары собственных брендов производятся на тех же предприятиях, что и товары известных марок.

Пробуйте новое

Мы часто привыкаем к определённым товарам и с завидным упорством берём их в магазине, даже если появляется что-то новенькое. А ведь производители пока ещё неизвестных марок, как правило, продают свой товар дешевле, чем известные производители. Не бойтесь экспериментировать: так вы и сэкономите и, очень может быть, найдёте товар лучшего качества.

Отслеживайте скидки

Сегодня нет недостатка в рекламе: об акциях и скидках магазин информирует нас и через телевидение, и через интернет, и через рекламные плакаты. Существую и специальные мобильные приложения, которые собирают информацию о скидках в различных магазинах. Не ленитесь пользоваться этой информацией: она будет полезна для вашего кошелька.

Не гонитесь за красочной упаковкой

Крупы, сахар, соль, специи можно приобрести гораздо дешевле, если не искать их по яркой упаковке. Например, сахар в обычном пакете отличается от сахара в красивой упаковке только ценой: «красивый» сахар будет дороже.

Заглядывайте вглубь витрины

Продавцы выставляю товар с подходящим к концу сроком годности в первый ряд. Это стоит запомнить и не лениться заглядывать вглубь витрины: там обязательно прячется более свежий продукт.

Не поддавайтесь на уловки маркетологов

Растительное масло с витамином Е, соль без ГМО и прочие подобные уловки – не более чем удачный ход маркетологов. Витамин Е присутствует в семенах подсолнуха, значит в подсолнечном масле его присутствие это норма, а не показатель качества. А ГМО может быть только в некоторых продуктах животного и растительного происхождения. В общем, не стоит принимать за чудо очевидные вещи.

Не ходите за покупками с чувством голода

Ведь тогда вы купите гораздо больше, чем вам действительно нужно. А придя домой и пообедав, вы зададите себе вопрос: а зачем мне столько продуктов?