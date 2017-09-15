Самый центр Бобруйска стал пешеходным

Часть улицы Пушкина на площади Ленина превратилась в пешеходную зону.

15 сентября на улице Пушкина в районе площади Ленина было прекращено движение транспорта. Вдоль улицы Горького установили заградительные щиты с запрещающими «кирпичиками» и полусферы, которые указывали водителям, что проезд закрыт.

По словам рабочих БУКДДЭПа, производивших монтаж и покраску полусфер, создание пешеходной зоны в центре Бобруйска проводится по распоряжению председателя горисполкома Александра Студнева.

Любопытно, что такое нововведение стало абсолютным сюпризом, как для пешеходов, так и для водителей автомобилей, которые временами загромождали проезжую часть возле книжного магазина и универмага, чтобы сообразить, как ехать дальше.

На перекрестках улиц Пушкина и Горького был начат монтаж дорожных знаков, призванных сориентировать водителей в вопросах движения на данном участке.

Из-за создания новой пешеходной зоны, конечно же, заметно увеличится нагрузка на улицы Советская и Октябрьская, движение по которым станет еще более интенсивным.

Трансфер автобуса № 6 и маршрутных такси на этом участке изменится: резервный маршрут (как было в дни праздников и массовых мероприятий на площади Ленина – по соседним улицам – Советской, Минской, Октябрьской и Гоголя) общественного транспорта теперь станет постоянным, а остановки «Ул. Островского», по всей видимости, за ненадобностью со временем будут демонтированы.

Александр Богданович

Фото Виктора Масаловича