С руководителя клуба «Патриот» сняли обвинения

Николай Михальков вернулся на работу.

Основатель и руководитель клуба «Патриот» был задержан 23 апреля по так называемому делу патриотов, которых обвиняли в организации незаконного вооруженного формирования и в подготовке массовых беспорядков.

Выпустили Михалькова 18-го мая. После освобождения его еще вызывали на дополнительные допросы в Минск. Но, в конце концов, оставили в покое и сняли обвинения.

А еще раньше, в конце апреля, на свободу вышел его сын Ян, с которого также сняты обвинения.

Сейчас Николай Михальков приступил к работе в клубе «Спутник», который функционирует при бобруйском Центре творчества детей и молодежи, частью которого и является военно-спортивный клуб «Патриот». Однако руководителю клуба «Патриот» до сих пор не вернули паспорт, автомобиль, телефон…

Что любопытно, летний палаточный лагерь «Бригантина», который «правитель» страны назвал «лагерем боевиков под Осиповичами», после чего и начались аресты, – ныне продолжает свою деятельность.

Все эти факты лишний раз доказывают, что дело, по которому пытались засудить патриотов, шито белыми нитками, и сейчас окончательно разваливается…

Василий Куликов