С нового учебного года закрылся лицей в деревне Каменка

Таким образом, в Бобруйском районе средних специальных учреждений образования больше не осталось.

Государственный профессиональный лицей № 13, расположенный в деревне Каменка (Бобруйский район), с этого учебного года прекратил свое существование. Штат работников – порядка 50 человек – расформирован, учащихся, которые приобретали здесь профессии слесарей, машинистов сельхозмашин, продавцов, овощеводов, перевели учиться в Кировский профессиональный лицей № 15 с предоставлением комнат в общежитиях.

Здания лицея и общежития переданы на баланс Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа.

Примечательно, что аналогичная судьба в этом году постигла и Бобруйский филиал БГЭУ, не дотянувшего до своего 20-летнего юбилея, который должен был отмечаться первого сентября… И после его закрытия в Бобруйске не стало высших учебных заведений…

Василий Куликов