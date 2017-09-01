С наступлением осени в Беларуси произойдут некоторые изменения в ценах…

Мы уже писали о том, что повысится тарифная ставка первого разряда – с 31 до 33 рублей. Кроме этого вырастет стоимость «коммуналки».

С 1 сентября для белорусов проиндексируют тарифы на природный и сжиженный газ, а также на электрическую и тепловую энергию – в целом, цены на коммунальные услуги вырастут на 8%.

Подорожают некоторые марки сигарет. К примеру, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» (более 30 наименований: Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Kent HD Blue, Vogue Bleue, Rothmans Azure и др.) и предприятия «Беларусьторг» (Dunhill Blue, Camel Filters, Camel Blue, Kent HDi Blue, Rothmans Demi Sivler и др.) подорожают на пять копеек.

Сильнее всего изменится стоимость сигарет компании «Табак-инвест»: Camel Compact Filters и Camel Compact Blue станут дороже на десять копеек.

Сотовый оператор life:) поднимет цены на двух тарифах: «йо1200» и «XS». Взамен абонентам добавят включенных минут и мегабайт. Безлимитному на разговоры внутри сети тарифу «XS» добавят 100 МБ интернета, и цена вырастет до 3,90 руб./мес.

Раньше абонентам предлагалось платить 3,50 руб./мес, а включенного трафика не было. В «йо1200» добавят минуты на другие сети. Теперь в ежедневном пакете услуг будет не пять включенных минут, а семь. Цена за тариф станет 0,38 руб./сутки вместо 0,34 руб./сутки.

Подготовила Елена Широкая