С 12 по 22 июня – тринадцать. Нетрезвых водителей

С 12 по 22 июня в Бобруйске задержали 13 нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция подвела итоги проведения комплекса мероприятий по предупреждению дорожно – транспортных происшествий, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также по выявлению бесправников.

За период с 12 по 22 июня в Бобруйске было задержано 13 водителей, севших за руль «под мухой».

За этот же срок сотрудники ГАИ выявили 29 человек, управлявших транспортными средствами без водительских удостоверений.

Причем семь из них на протяжении года уже попадались на этом же нарушении…

Василий Куликов