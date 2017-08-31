Российскую певицу Линду сбил грузовик

Пострадавшую доставили в НИИ им. Склифосовского.

ДТП случилось вечером 30 августа в центре Москвы. На улице Каретный Ряд грузовик «МАЗ» на пешеходном переходе наехал на двух женщин. Среди пострадавших оказалась известная российская певица Линда (Светлана Гейман).

40-летнюю артистку и ее спутницу – 19-летнюю племянницу Анну – доставили в НИИ Склифосовского. Медики диагностировали у Линды сильные ушибы и ссадины груди, спины и таза. У второй пострадавшей оказались переломанными обе ноги.

После медицинского осмотра Линда отказалась от госпитализации, и ее отвезли домой. Она рассказала журналистам, что когда с племянницей Анной увидели мчащийся на них грузовик, то успели сгруппироваться и броситься под него на асфальт. Автомобиль проехал прямо над ними… Возможно, именно стремительная реакция на происходящее сохранила им жизнь.

После наезда водитель покинул место происшествия. Был объявлен план «Перехват», по результатам которого подозреваемого в совершении ДТП задержали на Юго-Востоке Москвы при попытке выезда из города.

В МВД опровергли информацию многих СМИ о том, что водитель грузовика намеренно врезался в пешеходов. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств