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Роды по-бобруйски, или почему я никогда больше не буду рожать в Беларуси. Часть 2.

По
Марина Михневич
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Права женщины в родах

Я не видела момента рождения своего сына. Мне дали наркоз. Альтернативу в виде эпидуральной анестезии мне никто не предложил. Как позже выяснилось, такая анестезия стоит денег – 1 миллион 800 тысяч рублей. Но, может, дело не в деньгах, а в том, что наркоз – это быстрее и проще. В любом случае, я считаю, что врачи должны сделать всё, но не лишать мать возможности видеть рождение своего ребёнка. Ради этого стоит заморочиться и сделать более сложную процедуру. Но это лишь мои, “обывательские” пожелания…

От первого в жизни наркоза я отходила сутки. И лишь недавно я вспомнила, что меня пытались разбудить, и когда я еще ничего не видела перед собой, подсовывали мне под нос разрешение на прививку ребёнку от гепатита Б с тем, чтобы я его подписала. Я подписала. Думаю, я тогда могла подписать и согласие на собственное кремирование. Да на что угодно. Подписала и благополучно забыла. И только сейчас вспомнила. И недоумеваю до сих пор – а зачем брать согласие у женщины в таком состоянии? А насколько оно законно и имеет юридическую силу? Неужели эта прививка не могла подождать, пока я в себя не приду? Далее ещё много-много вопросов к нашей медицине. И все без ответов.

Ребёнка я увидела почти через двое суток. Мне принесли его с красными щёчками, и как ни в чём не бывало, сказали – а это у него аллергия на смесь, которой мы тут кормим, на Беллакт, она, мол, часто аллергию даёт. И – внимание! – вопрос: зачем вы продолжаете кормить смесью, об аллергогенности которой знаете? Позвольте мне, в таком случае, купить за свои деньги для ребёнка другую смесь. А тут, внимание, ответ – дома будете кормить, чем захотите, а здесь некому с вами отдельно возиться.

Далее началась борьба за грудное вскармливание, которое мне почти уничтожил роддом. Но об этом – о том, что поддержка грудного вскармливания у нас – не более, чем лозунги на плакатах на стенах роддома, я также сделаю отдельную запись.

Я считала минуты до выписки. Я не хотела ни торжественных фотосессий на фоне роддома, ничего – лишь бы как можно быстрее оказаться с ребёнком дома, и забыть, что этот роддом был в моей жизни. Но я до сих пор вижу в кошмарах ту ночь.

Я однозначно для себя решила – больше никогда не буду рожать в Беларуси. Поскольку система в наших родильных домах – нечеловеческая. Это издевательство над женщиной и ребёнком. Это ненормально – когда отец не может увидеть момент рождения своего ребёнка, и что женщина остаётся за стенами роддома одна – без близких, без связи с ними, без свидетелей, в конце концов, без того, кто вмешается, когда будет нужно, поскольку женщина там теряет свою волю, её ломают, она остаётся беззащитной…

Я не понимаю теперь одного – почему столько поколений женщин это терпели, и почему до сих пор терпят и принимают это всё как норму. Пусть меня считают “неженкой”, но я не хочу страдать морально во время родов. Я хочу, чтобы этот интимный процесс проходил по моим правилам и с уважением ко мне и к ребёнку.

Может, кто-то скажет, что нужно было заключить контракт на платное, индивидуальное ведение родов, и тогда и устанавливать свои правила? А как бы не так. В бобруйском роддоме свое понимание услуг за деньги. За день до родов я разговаривала об этом с главным врачом нашего родильного дома, я хотела заключить контракт. Но главврач меня отговаривала, рассказывая, что платные роды ничем не отличаются от бесплатных. Единственное, на что можно рассчитывать за 1 миллион 300 тысяч – это ведение твоих родов дополнительно заведующим отделения. Что это может изменить, и почему это стоит денег – главврач объяснить не смогла. Всё остальное – процедуры в приёмном, клизменной, общие дородовая и родильный зал – останется таким же, как и для “бесплатников”. “А что вы хотели за миллион триста? Чтобы акушерка только с вами сидела? Какой сервис за такие деньги?” – удивилась моим притязаниям и представлениям о платных родах главврач.

Не удалось мне и отдельную послеродовую палату себе взять, хоть я и была готова ее оплатить. Оказалось, она одна такая на весь роддом, и никто мне не даст гарантию, что она будет свободна. Вот такое представление о платных услугах в Бобруйске…

И потому, пережив все это, я утверждаю, что систему родовспоможения в Беларуси нужно менять. И призываю женщин объединяться и требовать от государства и врачей этих перемен.

В мире существует международная организация “Права человека в рождении детей” (Human rights in childbirth http://www.humanrightsinchildbirth.org/). На сайте организации говорится: «Женщины не теряют свои базовые человеческие права, когда беременеют. Но в то же время, по всему земному шару, права женщины нарушаются в процессе рождения детей».

Я не знаю, в курсе ли у нас в Беларуси об этой организации, так же, как и о правах женщины; слышали ли об этом врачи-гинекологи и акушеры. И поэтому ещё раз призываю женщин за свои права бороться, в том числе и в положении, готовясь к родам, чтобы ещё на шаг приблизить Беларусь к цивилизованному обществу.

Часть 1.

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51 КОММЕНТАРИИ

  1. первого сына рожала сама в бобруйске в 99-ом, второго — в 2014-ом в минске путём кесарева, платно, в одном из лучших роддомов. в бобруйске роды прошли так, что через месяц у меня стояла уже спираль, лишь бы не пришлось пройти этот ужас заново. но и в минске всё было не намного лучше, поверьте. рассказывать в подробностях очень долго — о чудесном сервисе, радушном приёме и тотальной «вежливости». к примеру, чего только стоят слова врача во время зашивания после операции: «ой, я запуталась!» (бугры в этом месте рассасывались несколько месяцев, а болит до сих пор и постоянно при малейшей нагрузке). никогда не думала, что в свои много лет буду чуть ли не прыгать от радости и кричать «ура!», когда наконец сообщили о выписке!

    • Terle, я получаю сейчас много отзывов и рассказов о том, как проходили роды в роддомах у нас в Беларуси, не только в Бобруйске. В большинстве своём женщины говорят, что это был самый ужасный день, или что они боялись беременеть во второй раз, лишь бы не переживать повторения всего этого. Это ведь ненормально! И это даже слабо сказано, что ненормально. Это вопиюще! Что белоруски выходят травмированными из родильных домов. И физически,и морально и психологически. Мы должны изменить такое положение вещей. Кроме нас, женщин, никто не станет и пробовать что-либо менять. А мы должны добиться перемен.

  2. Ох, как я Вас понимаю. Как можно разрешить данную ситуацию? Я готова действовать, ибо есть ребенок и это девочка, а пока она доростет до времени родоразрешения, должно что-то измениться, мне не хотелось бы, что бы моя девочка пережила, тоже, что и я

  3. Моей жене видимо повезло, но всех этих ужасов у нее не было.
    Правда и рожала она не в бобруйской районной больнице, а в РНПЦ «мать и дитя». Там все было сделано на уровне, кесарево прошло хорошо, с телефоном проблем не было, жена звонила мне сразу после родов и даже из реанимации (у нас двойня, из-за плаценты была большая кровопотеря). Кормили смесью, но не беллактом, а симилаком. Детей забирала когда хотела и грудное вскармливание наладилось относительно быстро, несмотря на кесарево.
    А вообще, рождение детей — это серьезный процесс, нельзя его пускать на самотек. Есть вопросы по местному роддому — надо изучить отзывы о других роддомах и попробовать найти платный вариант, но хорошего качества. Это все требует значительной подготовки, но как мне кажется — 9 месяцев — это достаточный срок.

  4. А я дважды рожала в Минске, в обычном роддоме, и оба раза было прекрасно! А рожала с интервалом в 7 лет. Только самые лучшие воспоминания. На следующий же день после родов я готова была согласиться на это снова. За что благодарна прекрасному персоналу 5-го роддома. Они так четко все делали и помогали, что никаких последствий ни для меня, ни для детей оба раза не было.

    • Рожала в 5 роддоме Минска,давно. Если вам было там комфортно, значит что-то все же меняется к лудшему. Это кошмар, практически тоже, о чем написала Марина Михневич. Правда к утру подошли медсестры и врач. Но после табун студентов глядел со стороны на меня раскоряченную в муках в раскрытую дверь палаты. Дополнительно , в приемном покое был страшный холод. Во время родов, когда вся разорвалась, зашивали без наркоза, но с маской на лице. Мне больно.»Дыши». Я дышала, но прибор даже не включили. После родов на протяжении 5 дней пребывания не было горячей воды. Каково… Точнее её давали на 1 час в день. А рожениц-то много. Прошло уже много лет, а этот кошмар не забылся.

    • Ольга, я крайне рада, что у вас все прошло хорошо!!! Мой опыт ужасен. Я рожала в 5 роддоме в Минске в 2003году и до сих пор вспоминаю тот ужас!!! Все пьяные, воскресение, смена празднует «День Медика», ещё и Троица, так что однозначно не до меня было. Сколько было оскорбление, меня даже ударили в момент мольбы о помощи… У же в род зале у меня были вспышки в глазах, дикий озноб и я не могла дышать. Итог таков, разрывов много, я не могла даже встать на ноги 2 месяца. А какого чувство когда ты в таких муках рожаешь, а своего долгожданного ребёночка не можешь даже на руки взять. Страшно, что к женщине нет уважения и даже в данном заведении она вынуждена все это терпеть!!!! Я спустя столько лет, со слезами вспоминаю тот ужас!!!

  5. Хорошо родить в нашей стране в роддоме-это большая удача, просто тот кому повезло это не понимает, а говорит, что она такая хорошая. Многим не везет. Мне тоже первый раз не повезло, родила по очень похожему сценарию. Как только переступила порог своего дома, сказала мужу, что в это роддом я поеду рожать ещё раз только под дулом пистолета. Мои роды 2 года отравляли своими воспоминаниями и болями мою жизнь и мешали полноценно радоваться материнству и замечательному ребеночку. Второго рожала дома с акушеркой. Третьего не знаю ещё как и где буду рожать, но наша система родовспоможения навевает ужас!

  6. Рожала в семерке в Минске в 2015. Хирурга для кесарево искала по знакомству, чему очень рада — в день операции уже ходила сама, а через два месяца начала качать пресс. В 6 месяцев ребенка уже одела добеременные вещи 44 размера. Но!!!
    Вопиюще озлоблена на 1. кормление ребенка беллактом, который нарушил обмен веществ дочери 2. ребенка после кесарево к груди не приложили, унесли и сутки я ее не видела, 3. тряпки, старые халаты и сорочки — правда, причем у меня с собой были одноразовые трусы и прокладки — мне посоветовали ими не пользоваться (хоть не запрещали). В итоге убедилась — прокладки в 1000000000 раз удобнее!!!!

    Бесплатные палаты — это не страшно, мне очень повезло с соседками по камере))) — мы смеялись всю неделю после родов, помогая друг другу няньчиться с детками.
    А вообще роды — это лотерея. Не могу сказать, что был ужас-ужас!!! У нас в целом система больная и люди циничны. Я больше не хочу детей -и не из-за родов, а по причине огромной тяжести и нагрузки, которая сваливается женщине на голову до и после рождения ребенка, а обществу в принципе все равно, и отцу ребенка — в особенности.

  7. Девочки, я рожала второго ребёнка в ноябре 2015 года на 2-м этаже РФО ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» на основе договора на оказание платных мед.услуг!!!, а отзыв могу написать такой же. Отвратительная организация помощи рожающим женщинам и холодное и презрительное отношение к ним как в предродовом, так и в послеродовом отделении, никакой психологической помощи, а наоборот, с их организацией я только больше волноваться начала. Хотя это мои вторые роды и как себя вести и что делать я знаю и в успешном завершении была уверена. Когда я обратилась к зав.отделения Станкевич О.Б., то она мне сказала, чтоб я радовалась, что у меня всё благополучно завершилось, а не ковырялась кто как разговаривает и что делает…Я поблагодарила Бога, что всё благополучно завершилось и теперь пишу письма в больницу, чтоб мне объяснили что у них происходит…Самое непонятное: ведь принимают роды тоже женщины!!! к-ые тоже рожали или будут рожать…P.S. В марте 2015 года в этой же больнице рожала моя подруга на бесплатной основе и имеет такой же печальный опыт общения с персоналом…

    • Станкевич О.Б.врач Бога! Рожала у нее два раза и сама детей не маленьких по 4,5 кг почти…и пришла бы к ней еще раз! Потому что роды это работа и очень тяжелая…работа организма и в первую очередь сознания! А она не дает распустить нюни и жалеть себя!

  8. Поддерживаю все выше сказанное,два раза кесарево в Минске в разных роддомах и оба раза хочется забыть.причем второй раз больше. Я в такой депрессии пребывала,каждый день в слезах,в истерике,с родными увидеться можно только пару часов в сутки в определенное время и то .стоя и корчась от боли в коридоре с двумя лавочками и метражом 2 на 2 на все отделение и беременных и только что родивших. Каждый день считала минуты ,а когда выписали,не ждала пока приедут с шариками и всеми такими штуками,вызвала такси и собралась за 15 минут!

  9. Рожала в Кобрине, и ужасаюсь читая такие истории. Может быть мне повезло, но здесь все прошло хорошо, персонал вежливый, доктора замечательные, эпидуралка бесплатная…Хотя повторюсь,может быть мне повезло.

  10. Марина, всё, что вы написали и как описали-это одна из немногих причин того, что я больше не хочу детей. Ибо я пережила всё абсолютно то же самое. В Могилёве, разве что. Одно отличие.. Стыдно. Стыдно за женщин, которые там работают (кто, кто, а женщина к женщине хоть малую долю солидарности должна проявлять. Ну, как иначе?). Стыдно за всю эту долбаную систему, построенную по принципу «ты здесь никто и звать тебя никак». Противно, что несколько плохо воспитанных, злых, остервенелых людей практически приняли решение за меня-больше не рожать. Вот не хочу, не тянет.

  11. Я согласна со всеми комментаторами, кому-то повезло, кому-то — нет, я рожала в Минском 5 роддоме, врачи просто замечательные, у меня был крупный плод и роды принимали сразу три врача и две акушерки, очень -очень мне помогли и относились просто замечательно, я заранее разузнала всё про роддом, даже легла на недельку в патологию и познакомилась с врачами, вообщем подготовилась по полной и всё прошло хорошо и палата платная мне досталась))) Но! Я рожала в конце августа и в роддоме не было горячей воды, вообще, приходилось греть в чайниках переливать в ведерки, ковшики… И это все в послеродовом состоянии, ребёнка помыть возможности не было. Нам просто необходимо бороться за сервис, отношение,за себя, детей либо действительно искать другую страну не только для родов, но и для жизни!

  12. Поступила по направлению акушера-гинеколога в роддом №1 г. Минска 16.09.2015 с многоводием, крупным плодом по отношению к тазу, кесарево под вопросом. По направлению ложить в дородовое отделение не хотели, ссылаясь на то, что роды ещё не начались. Положили только после часа возмущений (от персонала доносились фразы «Что вам тут, медом намазано?»)… Осмотры проходили в течение 16.09 хорошо, за «закрытыми дверями». Поселили в палату к трем девушкам, в комнате стеклопакеты, новые тумбочки, удобные кровати, уборка осуществлялась современными швабрами, одним словом, все было эстетично и приятно. Приблизительно в 22:00 16.09 начались схватки, после регулярности 10 мин обратилась на пост медсестер. После осмотра врач пыталась направить на экстренное кесарево, т.к. плод не опускался в таз, из-за чего не шло раскрытие, но хватило одной моей просьбы, чтобы мне разрешили попробовать родить самой. После этого, поступила в родовое отделение с тримя койками, рожала одна, для удобства рожениц предусмотрены гимнастические мячи, душевая кабина, туалет, комната в очень хорошем эстетичном состоянии. Можно было пользоваться стерильными простынями. Медсестры показали как легче переносить боль (валики под поясницу, массаж поясницы). В 1:00 17.09 раскрытие два пальца — плод не опускался, затем подождали ещё два часа, после чего в 3:00 приняли решение прокалывать пузырь, перед проколом спросили у меня разрешения, что было очень приятно. Во время прокола боли не ощущала, голову ребенка не повредили. Из комнаты в комнату переводили держа за руку, за что тоже огромное спасибо. После прокола схватки пошли очень болезненные и интенсивные, вкололи что-то для лучшего раскрытия, от чего начало тошнить. Акушерки предлагали периодически ходить в душ, там схватки меньше чувствуются. На каждом этапе родов говорили что делать, периодически держали за руку. В 6:00 пошли потуги, акушерки посоветовали встать и во время схваток сильно тужиться. В 6:10 раскрытие 8 пальцев, пошли на родовой стол, персонал помогал идти, подниматься на стол. Родила за несколько потуг в 6:20, сделали эпизиотомию, кроме нее разрывов не было, зашивали быстро, аккуратно, почти безболезненно, во время того как одна акушерка делала шов, другая, чтобы отвлечь мое внимание, расспрашивала меня о ребенке, о моем месте работы, месте работы мужа и др., спасибо им за это огромное. После родов увезли на коридор, сразу привезли пакет с телефоном, приложили лед, накрыли одеялом, поставили капельницу, покормили завтраком, приходили проверять мое состояние, спрашивали о самочувствии. Лежала в платной послеродовой палате, все аккуратно, новая мебель, раковины, тумбы, шкафы, кровать. Ребенка принесли на первые сутки около 15:00 17.09, после того, как я хорошо поспала. Медсестры привезли вещи с дородового отделения, также передали мужу ключ от машины и привезли с первого этажа вещи, которые передал муж. Отношение на осмотрах после родов замечательное, складывалось впечатление, что врачи действительно любят свою работу, относились с уважением ко мне и к моему сыночку, даже один раз помогали успокаивать его во время плача, пока я была в душе. Отдельную благодарность за профессионализм хотелось бы выразить Дворник Е.В. и ее команде — три акушерки с огромными сердцами, к сожалению, не знаю их по имени отчеству. Мои роды прошли крайне удачно, с удовольствием буду ещё беременеть и рожать в стенах этого заведения. Читала много плохих отзывов, но ничего, к счастью, не подтвердилось по отношению ко мне.

  13. Я рожала в Осло почти год назад, папа все время находился с нами, эпидурал дали вовремя, своя палата для родов, туалет, душ, ванная. На этаже находилась кухня где можно было в любое время суток сделать покушать и попить (продукты больница сама закупала). Роды принимали 2 акушерки и врач. Веселые, добрые, с юмором 🙂 моим родителям, которые приехали в гости, дали подержать внука 30 мин. после его рождения.
    А после родов нас перевели в гостиницу при роддоме, где папа я и сын жили в одном номере. Акушерки приходили в любое время суток если необходима была помощь, нужно только было нажать на кнопку в стене у кровати. При гостинице был ресторан с огромнейшим выбором завтраков, обедов и ужинов где мы все дружно кушали всей семьёй.
    БЕСПЛАТНО! За это у нас не взяли ни копейки!
    Родители уехали в Беларусь поникшими, сказав что очень рады за меня и что им обидно за себя, что им приходится сталкиваться с совсем другой реальностью…
    Я вам очень сочувствую!

  14. Я очень сочувствую автору статьи и всем, у кого роды вызывают такие ужасные воспоминания. Но я родила двоих детей в 2005 и 2014 гг. в бобруйском роддоме и отношение персонала и в приемном покое, и в реанимации было вежливое и доброжелательное. Второй ребенок у меня решил не дожидаться своего планового кесарева и засобирался на выход в воскресенье. В роддом приехали на скорой, как раз в обеденное время. В приемном покое совершенно спокойно, быстро и доброжелательно оформили мое поступление, клизма, туалет, душ — все было за закрытыми дверями, санитарка несколько раз спрашивала, все ли нормально, не нужна ли помощь, чтобы одеться и т.п. Да, одежда для рожениц там аховая. Но нормы, которые гласят, что в своем нельзя, установлены не в конкретном роддоме, а в Минздраве, и все, что нам выдают, предварительно проходит дезинфекцию. Спинальную анестезию мне сделали совершенно бесплатно. Анестезиолог перед тем как сделать укол терпеливо пережидал мою схватку (т.к. я не могла согнуться, так, как надо). Я слышала первый крик своего малыша, потом мне его показали — такое чудо! Я заплакала от счастья, и меня вполне вежливо попросили не трястись, т.к. зашивать надо было. В реанимации всегда кто-то был. И врачи, и медсестры были очень внимательны, помогали и вставать, и мыться первый раз водили. При этом реанимация была заполнена, а роженицы еще поступали. Медсестры работали, не приседая, девчонок переводили в послеродовое из реанимации раньше положенного срока, т.к. надо было освобождать место для следующих.
    В общем, не надо всех под одну гребенку. Благодаря врачам бобруйского роддома у меня растут два прекрасных и здоровых ребенка. Желаю всем здоровья, легких родов и прекрасных малышей.

  15. Ой, написано прям как про меня. Тусклые коридоры, недовольные лица персонала, никакой заботы, любви, объяснений что будет и как… Хамло врачебное…мужик-зав отделением, а хамло такое будто под забором учился…фу! Говорить гадости во время родов-высшая школа!
    Естественно никто не воспринимает желание рожать с мужем-нормальным. Потому что забеременеть с ним я смогла, а так ни дай Бог увидет что-то новое в моем теле.
    Я плакала — так хотела домой! Это была тюрьма, а не роддом! Очень многое мне пришлось ОТСТАИВАТЬ за себя и за ребёнка!
    Я согласна что надо менять все: от отношения персонала до самого процесса.

  16. Читая такие посты, обидно и больно за девушек, перенесших такие мучения… Наслышавшись о подобном, и подробно почитав отзывы рожениц, отказалась от родов в 3-ке в Минске и на платной основе пошла рожать во 2-й роддом, о чем не пожалела! Огромное преимущество — партнерские роды! Отдельная палата с туалетом, душем, биде, фитболом, а главное — поддержка мужа до и после родов. Партнером, кстати, может быть и бабушка, и сестра, и любой — кому вы доверяете. Главное пройти курс подготовки к родам!
    А вообще, зная, в какой стране живем, странно, что большинство девушек пускает все на самотек. От прививок мы написали отказ как только поступили в родильное отделение. О том, что приложить ребенка к груди сразу — я раз 10 повторила и после рождения получила малышку на грудь еще с необрезанной пуповиной. (Хотя, в итоге, пуповину все равно рано обрезали, но хоть не сразу, и на том спасибо). Пока рождался послед — с ребенком был папа! Малышка плакала не больше минуты, сразу после рождения и потом спокойно рассматривала родного человека. После всех процедур нас троих оставили в отдельной палате на 1,5 часа, где мы наслаждались моментом! Когда муж уехал — через 2 часа после родов — ребенка мне привезли сразу.
    Когда папа или любой родственник рядом — никто не осмелится обращаться с роженицей плохо! И это одно из главных преимуществ партнерских родов в нашей стране.
    В наше время о родах просто море информации и то, как пройдут роды, сегодня — очень сильно зависит от нас самих.

  17. Двоих рожала в Минске, третьего — в США. кроме крайне благожелательного отношения всего медперсонала к тебе (уже при регистрации тебя поздравляют с «великим днем в вашей жизни»), неизгладимое впечатление оставило перерезывание пуповины моего малыша мною самою. Только родила, лежу и доктор спрашивает: «Хотите перерезать пуповину?». «А что, можно?» — я просто ошарашена предложением. В Беларуси это же даже в голову не придет, это даже не обсуждается, врач чикает сам ножницами и готово. А здесь мне подали ножницы (сынок уже лежал на груди), показали где обрезать и… это очень-очень волнительный момент! Вот неужели нельзя и в Беларуси это практиковать? денег это не стоит, а стоит только доброго сердца. И еще там нет никаких клизм и бритья. Это «древняя практика» -сказали мне медсестры, — она несет удобство персоналу, а не роженице; это отменили в Америке лет 40 назад.

  18. Рожала в Кореличах и неоднократно лежала «на сохранении» в Новогрудке. Точно такая же ситуация вплоть до мелочей! Даже про расцарапанную голову ребенка… Про отношение как в концлагере даже вспоминать не хочу. Мне вот интересно, их где то учат этому?? Почему они все так ненавидят рожениц? Как под копирку работают : все делают для того, чтобы больше о рождении ребенка и мысли не было.
    Сейчас моему сыну 18. Чудесный парень. Таких людей бы побольше. Но ужас, пережитый мною в роддоме, не отступает спустя годы. Только одна мысль: БОЛЬШЕ НИКОГДА!

  19. Плохому танцору кое-что мешает!)))
    По вашим постам видно, что вы особа…ммм…нет, не нежная, у вас преувеличено чувство собственного достоинства, а еще вы мерзковатая, уж простите.
    Вы абсолютно не подготовились к родам. Все эти ваши высокие слова просто фантик. Ведь вы элементарно не побрились дома. Вы так готовились к этому «радостному моменту в жизни», что не изучили вопросы о родах, как они проходят, осложнения. Можно было почитать про клизму, и сделать в комфорте дома. Но вы не читатель, наверное, а только писатель.
    Я рожала с мужем в Бобруйске, ходила на школу матерей, спрашивала том, что интересовало. Штудировала интернет, смотрела видео и читала: как облегчить боль в родах, как дышать.
    С меня лично не упала корона, когда мне сделали клизму и дали «прикольную» сорочку. Мы с мужем сделали веселое фото даже. Потому что мы втроем заранее решили, что мы сильные и все сможем пережить. Мне тоже прокалывали пузырь, но я спросила зачем и мне сказали, что по водам можно понять, как себя чувствует ребенок. И царапина — сущая ерунда, ведь так можно понять, как он там поживает. А этот сон дают, чтобы роды обезболить и чтобы помочь головке продвинуться. Анестезию в спину делают бесплатно, но ведь, наверное, тоже есть нюансы кому и как делать.
    Марина, слышали песенку: поделись улыбкою своей, и она еще не раз к тебе вернется.
    Если бы вечно были недовольной с таким же лицом, я бы вам тоже улыбаться не хотела.

    • Екатерина, Вам бы поучиться диалог вести, и не опускаться до оскорблений. Потому что эпитеты вроде «мерзковатая» сразу же складывают впечатление о Вас, прежде всего, а не обо мне. Я рада, что Вам понравились роды в Бобруйске! Как я рада любому позитивному отзыву о родах, потому что глубоко убеждена, что момент рождения ребёнка и должен быть таким — светлым и радостным. Но Вы ведь могли описать свой счастливый опыт, не опускаясь до оскорбления автора, пережившего все по-другому? К тому же, почему Вы набросились на меня? Ведь Вы же читали уйму отзывов других женщин о таких же моральных страданиях в родах? Они для Вас тоже — мерзковатые? Вы не были со мной и не можете утверждать, что я не подготовилась, не побрилась, не сделала дома клизму. Вы ничего из этого не знаете, и потому лучше не занимайтесь пустословием, а учитесь культурно оппонировать, ок? И желаю Вам, чтобы белорусская медицина Вас и дальше только радовала, и чтобы, не дай Бог, не случилось ничего такого, после рассказа о чем Вас назовут «мерзковатой «.

  20. да. Марина, я полностью согласна с Вами относительно комментария Екатерины. система родов в Беларуси действительно ужасна! и я даже не думала, что это продолжается до сих пор! я рожала ровно 19 лет назад в Минске и все тоже самое, единственное, я благодарна врачу, который помог появиться на свет моей малышке . второй раз я рожала в Турции и не в столице в 2014 году. было ужасно страшно в чужой стране,но оказалось все на самом высшем уровне! и стало обидно за родину и за наших женщин! у меня 2 дочери, и я думаю, они не будут рожать в Беларуси . а изменить здесь систему мне кажется невозможным! но попробовать можно….

  21. Марина, я, конечно, погорячилась, назвав вас тем словом, даже попрошу у вас прощения.
    Вот только… Вы хотели, чтобы у вас просили прощения за то, что (случайно!!!! заметьте) поцарапали головку вашего ребенка. А вы попросите прощение хотя бы за клевету? Ведь партнеркие роды в Бобруйске практикуют и спиномозговую анестезию тоже.
    Вы правы, я не могу утверждать, что с вами было, меня с вами не было. Но ведь вы пишите об этом. 🙂 Сами тут.
    И зачем вы пишите это? Я уверена, вы прекрасно осознаете, что это просто грязь, вылитая на многих людей и учреждение. Такими путями добра не добьешься.
    Дорогие люди, задумайтесь, что за границей и условия труда медиков другие!
    Марина, очень жаль, что в ту ночь были именно такие обстоятельства, но вы здоровы, ваш малыш тоже. Это прекрасно, не так ли? У вас впереди столько приятных моментов, первые слова, первые шаги, рисунки и другое. В этом самая большая радость материнства.

    • Екатерина, конечно, я рада, что все закончилось благополучно, и малыш родился здоровым. Тем не менее, это не отменяет того факта, что наша система родовспоможения, практически полностью советская, нуждается в переменах. Потому что это ненормально, что женщина, стиснув зубы, должна терпеть в родах дополнительные.страдания, помимо физиологических боли и неудобств. Клеветы в моем рассказе нет. О том, что мужа со мной никто не пустит, мне сказала главврач. А что касается условий работы медиков, и того, что за границей они другие, то это не оправдывает хамство и грубость. Человеком нужно оставаться в любой ситуации. Маленькая зарплата врача — это не моя вина, не ваша. С претензиями по поводу зарплаты и условий работы известно куда нужно идти. Но врачи этого не делают. А зачем я все это написала? Чтобы рассказать о том, о чем очень многие женщины молчат. Екатерина, если бы это было клеветой или выдумкой, в ответ не было бы столько комментариев с такими же криками отчаяния. А если такие отзывы есть, и они не единичны, то это ведь наверняка знак, что проблема есть? И ведь наверняка не просто так вообще появилось в мире такое понятие как «права человека в родах»? Екатерина, моя цель — не клеветать на кого-то или пугать кого-то. Я просто хочу, чтобы мы стали цивилизованным обществом, а не стиснув зубы, терпели, лишь бы хуже не вышло.

  23. Согласна с некоторыми комментариями по поводу как ты, так и к тебе. Рожала в Бобруйском роддоме в 2003 году и так ужасов как вы понаписали не было. Да, была клизма, был душ, была до родовая, после родовая и т.д. НО не было оскорблений и не было открытых дверей всюду, а было человеческое отношение и уважение. На самом деле, если с порога что-то требовать и качать свои права, то так же будут относиться и к вам. Врач приходила и интересовалась моим состояние как до родов так и после, разговаривала со мной по человечески, как и я с ней.

    • Дело в том, что права есть у каждого из нас. Но почему-то в Беларуси считается, что «качать» их, то есть, отстаивать, вообще, претендовать на их соблюдение — это страшный смертный грех. Требовать мы можем и должны, а не только от нас вечно чего-то требовать может это государство. Например, я убеждена, что женщина может требовать от роддома, от властей в этой сфере, обеспечения ей комфортных условий, начиная ещё с посещения женской консультации. Вам не приходилось бывать в таких кабинетах, где, раздеваясь для осмотра, ты практически попой входную дверь подпираешь, в.которую в любой момент кто-то может заглянуть? Если не приходилось, то сходите в консультацию #1. Ну, или, да, в приемном покой роддома. Как театр начинается с вешалки, так и настрой на роды — с того, что с тобой будет в приемном. Вот почему, например, в Тари смогли обеспечить комфортные условия для раздевания, а в гос.учреждениях нет? Дело в деньгах, скажете? Платное и бесплатное? А не платит ли каждый из нас налоги на вот это бесплатное? И не вправе ли взамен требовать какого-то уровня? Нет, увы, мы продолжаем считать, что это бесплатно и соглашаться на то, что дадут. Потому что требовать, или даже просить — это плохо, нужно лишь молчать и улыбаться…

      • Не согласна что мы должны что-то требовать, всё можно получить и другими путями. В роддоме (не говорю о другом, т.к. эта тема о нём) я получила всё то что хотела и своё нижнее бельё, и одноразовые прокладки, и человеческое отношение, и многое другое ничего не требуя и ни копейки никому не дав. Судя по вашему описанию и ответу к моему коменту вы всего добиваетесь, как говорится, глоткой (не в обиду, у каждого свои методы), но повторюсь всего можно добиться и по-другому.

        • Ирина, у нас с Вами разговор глухого с немым. Говоря «требовать», я имею в виду, не «брать глоткой «, как Вы пишите, не кричать с порога «я требую», а то, что мы имеем право априори, по умолчанию рассчитывать на определённый стандарт. А не просить, умолять, заискивать. Понимаете? Женщина не должна.проявлять чудеса такта и изворотливости, чтобы получить свое или одноразовое белье, или чтобы на неё не кричали. Это все просто должно быть априори, потому что каждый из нас в первую очередь Человек, а потом уже — врач, акушерка, роженица и т.п. И, раз уж на то.пошло, о том, как произвести хорошее впечатление, должен заботиться врач, а не пациент (роженица). Понимаете? Медицина — это сфера услуг, это первое. Второе — медицина без человеческого отношения (которое, ещё раз повторю, выражается не только в благожелательном тоне и улыбках, а в обеспечении комфорта как психологического, так и материальное), медицина без этого может больше вреда понимать, чем пользы. Я очень хочу, Ирина, чтобы Вы меня поняли. Я просто считаю, что все мы достойны жить в мире, где высокий стандарт услуг нам будет гарантирован вне зависимости от того, попросим мы или нет, заплатим или нет (там, где бесплатность гарантируется Конституцией). Вот что я понимаю под словом «требовать» — от конкретного специалиста качественного выполнения своей работы, а от государства — обеспечения высокого уровня жизни для граждан. Надеюсь, я понятно объяснила свою позицию.

  24. Какой же кошмар. Я начиталась и наслушалась такого и раньше, поэтому однозначно рожать в Беларуси не собираюсь вообще. Сочувствую вам. Уезжайте из этой страны, она не заслужила вашего там присутствия.

  25. хамское отношение мед.персонала, как мне кажется, вызвано недостаточным…материальным…вниманием рожениц.
    Вот если бы шоколадку дали, денежку в кармашек, было бы все: отдельная полата, закрытые двери и особое вежливое» милая».
    все ведь на этом повязано.
    я рожала в Витебске, двойняшек. провела 2 недели. это я ещё легко отделалась…если б не связи и мама врач акушер-гинеколог, что была со мной от момента поступления до рождения.. страшно подумать, чтоб могло случиться.

    • А разве это нормально — вот такое материальное внимание? Зачем мы вообще это делаем и такую систему поддерживаем?

  26. Марина, прочитал ваш эмоциональный рассказ и так и не понял, какие конкретно претензии у вас имеются к врачам роддома, если не принимать во внимание царапины на голове у ребенка? Именно к врачам? Если можно по пунктам.
    (Уточню, что никакого отношения ни к Бобруйску, ни к его родддому не имею, хотя в принципе с беременными -роженицами-родильницами общаюсь ежедневно.)

    • Алекс, именно к врачам и акушеркам претензии следующие: отсутствие диалога, объяснений, что и зачем делается; насмешки над моими словами (попытками отказаться от уколов и капельницы) и предметами моего гардероба (а точнее, моей льняной сумкой, о которой в моем присутствии было сказано «с такими бомжи по России ходят», типа, шутка такая, мелочь, конечно, но уровень культуры показывает); да, то, что расцарапали голову ребёнку; что сделали мне наркоз, а не местную анестезию, или что не объяснили, почему второй вариант невозможен; что брали у меня разрешение на прививку ребёнку, когда я ещё была под.действием наркоза; что не принесли ребёнка в первые сутки и я не имела возможности приложить его сразу к груди; что не научили, как правильно прикладывать ребёнка к груди; что кормили ребёнка беллактом и не позволили принести свою смесь. Это претензии к врачам и акушеркам.

      • Марина,
        как я понимаю, что ваши претензии относятся сугубо к медицинской этике и деонтологии и в значительной части относятся к акушеркам. По качеству оказанной вам врачебной (медицинской) помощи, вы претензий не предъявили (царапины на головке у плода в отдельных случаях неизбежны, поэтому этот вопрос оставляю открытым.) Операция проведена качественно, швы зажили первичным натяжением, шов (косметический?) состоятелен, послеоперационных осложнений не было, ребенок перенес прививку хорошо, постпрививочных осложнений не было, растет и развивается по возрасту и пр.
        Вы ничего и никому не платили. Ни государству в виде платных услуг, ни врачам-акушеркам в карман, поддерживая коррупцию.
        Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что вам была оказана не только бесплатная и доступная (45 ст. Конституции РБ), но еще и качественная медпомощь.
        А все остальное — эмоции… Этика и деонтология. Но несмотря на вышеизложенное я вас полностью поддерживаю в том, что у женщины должно быть право на достойные роды. Но это право будет реализовано лишь тогда, когда у врача (акушерки) будет реализовано право на достойное отношение к ним со стороны государства и пациента. И никак иначе….

        • Если бы ей была качественная помощь, она, вполне возможно, спокойно родила сама и успешно бы кормила грудью (что, между прочим, залог хорошего здоровья матери и ребенка в первые годы жизни). А то получается так у нас: все живы и ладненько… А вы в курсе,сколько хотя бы проблем и неудобств от швов в послеродовому периоде (после кесарева или родов в условиях наших роддоме в у каждой первой). И это Вы называете «качественной помщью»? Или Вы будете спорить, что от эмоционального состояния роженицы исход родов не зависит? Мне кажется, это 50÷ успеха (а остальные 50 — от везения, к сожалению, в нашей стране). А хотелось — то, чтобы хотя бы процентов 80

  27. Марина вы очень смелая девушка, т.к. решились написать об этой проблеме. Читая Ваш блог , я вспоминала тот ужас, через который мне также пришлось пройти в Бобруйском роддоме.Никогда не думала, что со мной такое может произойти. Будучи беременной (это мой первый, долгожданный ребенок в 30 лет) читала отзывы о нашем роддоме, большая часть из которых, была негативной. Но на тот момент я думала, что у меня все будет хорошо. Но не тут то было…..В итоге моя долгожданная доченька , благодаря нашим «высококвалифицированным» врачам, принимавшим роды, оказалась в реанимации. Хотя беременность проходила без осложнений, все было хорошо. Рожала сама( т.к. беременность проходила хорошо, а летала от счастья) плод был не маленький почти 4кг. Родовая деятельность протекала очень медленно, вследствие чего, малышка чуть не задохнулась прямо у меня в животе. Короче такого ужаса я даже и предположить не могла. Но СЛАВА БОГУ все обошлось. Доченьке уже почти два годика.До сих пор со слезами вспоминаю тот ужас, через который моей семье пришлось пройти. Хотя и говорила мужу до родов , что не хочу рожать у нас в Бобруйске, как-будто предчувствовала что-то плохое. Роды как экзамен: кто -то сдает на 5, кто-то на 3, а кто-то НЕ ДАЙ БОГ- вообще не сдает и от этого еще больше волосы дыбом встают. Все это время я держала эту боль у себя внутри, особо не хотелось ни с кем делиться, но благодаря Вам я смогла выговориться. Спасибо огромное за Ваш блог! Я , думаю, вы подняли нужную тему для матерей и будущих мам!!!

    • Юлия, я Вам очень сочувствую, что и Вам приходится с болью вспоминать о родах! И, конечно, радуюсь, что ребеночек родился и растёт здоровым! Юлия, а ведь так не должно быть, чтобы мы с содроганием вспоминали о рождении ребёнка! Как же я хочу надеяться, что мы будем услышаны, и перемены наступят.

  28. Родила в Бобруйске троих детей. Первого сына сама рожала. Роды были затяжными. Пузырь прокалывали, и спать дожили, потому что перед родами надо отдохнуть, так как схватки продолжались более 12 часов и организму нужен отдых иначе сил родить не будет. Под капельницей лежала так как схватки были слабыми. Но все прошло хорошо. Единственный негатив испытала от медсестры которая орала когда я под действием снотворного пыталась повернуться…видите ли надо лежать на боку а то если мне станет плохо я могу задохнуться от рвоты… Но как говорят в семье не без урода… Отношение от врачей и медсестер только хорошее и обращались со мной хорошо…вторую дочку рожала при помощи кесарева она легла поперек перед родами…все прошло хорошо..но рожать самой конечно лучше…третью дочку рожала тоже с помощью кесарева, хотя я могла родить сама и мне никто не запрещал..врачи были не против..но ухи показало большой плод и я не захотела рисковать жизнью ребенка. Анестезию мне делали спинальную(бесплатно) так что рождение ребенка видела с первой минуты. Но такую анестезию делали не каждый день. Врач такой был один и работал он через день. Да ходить приходиться с огромными тряпками…но прокладки тоже использовали правда после обхода и никто не запрещал. Клизму делали в закрытом кабинете и туалет тоже закрывался. Последние роды были четыре года назад а первые 13. Встречались конечно хамки но их везде хватает. В целом воспоминания положительные.

  29. Добрый день девочки. Я рожала доченьку в мае 2013 в 3-ем Роддоме г. Минска , роды первые, до этого положили на сохранение из-за отёка ног, приехала в среду, а родила с четверга на пятницу ночью, если не учитывать нюансы про один душ на этаж и 2 туалета, а между прочим в палате где на сохранении лежат 10 человек, а другие послеродовые по трое, то один душ это мало. Персонал попался очень хороший ,все внимательные, и роды принимали тоже люди добрые спасибо им большое,и деток смотрели очень хорошие девочки, даже смесь приносили сами, показывали как ухаживать за ребёнком, пеленать и к груди прикладывать, потому что у меня молозива не хватало, и в любое время мне давали смесь если я приходила.Дочу родила в 4,40 утра вес 3950 кг, рост 55 см, сказали что крупненькая и делали разрезы чтобы я не порвалась, и потом добрая медсестричка когда я на коридоре лежала принесла мне попить , доченьку и дала даже со своего телефона позвонить мужу, я свои вещи все оставила в палате, мне их потом принесли, конечно если не обращать внимание на все неудобства, сорочку и подклады между ног, то очень неплохо. Но выписка меня просто уничтожила, я уже не хотела не фото, а быстрее приехать домой и всё. Выписывали меня во вторник, на 5-е сутки , т.к. у меня плохо сокращалась матка и мне делали чистку. Утром только сказали, пока муж с родными приехали с работы, а потом поехали меня забирать я думала сума сойду, хорошо что голосу успела помыть, документы отдали быстро, а из палаты попросили, потому что некуда было класть других родивших. В итоге доченьку пришлось отвезти в детскую, а самой ждать с пакетами в холле больше получаса, переодевалась я в спешке в туалете, забыла там на плитке телефон, но спасибо что добрые люди его нашли и вернули муж ездил в роддом ещё раз, пока дочу одевали она проснулась и ревела, в машине тоже ревела, а я даже её на руки взять не могла так как сама была полулёжа из-за разрезов и плюс у меня нерв защемило в ягодице. В общем и целом нормально, рожать ещё хочу. Главное что с ребёнком все хорошо.

  30. Светлгорск, Гомельская обл. Вот все тоже самое, как и описала автор. Это ужас, который хочется забыть. Итог этих родов- долгое востановление ре.
    Вторые роды- за границей спустя 2 года. Я была так напугана, что сама рожать больше категорически не хотела. Настаивала на кс. Со мной поговорили, объяснили что да как. Сделали Кс. Все так быстро и гладко прошло. Вот прям ни одного негатива. Отношение спокойное, все тихо и аккуратно.
    Роды «там» и роды у нас — это небо и земля

  31. Первого ребенка рожала в Бобруйске в сентябре 2010 года еще до ремонта роддома. У меня дома вечером (после 17.00 часов) начали отходить воды, без схваток. Я позвонила врачу, который меня осматривал в роддоме, когда я лежала на сохранении, и объяснила ему ситуацию. Он сказал, что надо ехать в роддом. Я, конечно, хотела, чтоб он принимал у меня роды, так как о нем были хорошие отзывы, но он сказал, что после дежурства, поэтому не сможет. Условия при поступлении были приблизительно такими, как описывается в статье. И переодевание почти при открытых дверях, подклады, халат, клизма. Ногти заставили обрезать там же. Конечно, условия приема мне не понравились, считаю, что роженицы заслуживают лучшего отношения и одежды, не великая эта статья расходов, а налоги мы платим. Но потрясло меня не это, вернее, не столько это.

    К родам я готовилась самостоятельно, прочитав книгу Грентли Дик-Рид «Роды без страха». И у меня с собой была распечатка из этой книги с основными моментами, касающимися расслабления во время родов, правильного дыхания и т. п.

    Все вещи личные я оставила, единственное можно было взять с собой мобильный телефон, и разрешили взять мою распечатку. Пережив клизму, я направилась в предродовую палату, где находилось еще три девушки. Осмотрев меня на кресле (на этаже, где уже рожают), хотели проколоть пузырь, но не сделали этого, так как воды почти отошли, а головка уже близко. Почему прокалывают пузырь, если честно, для меня вовсе не понятно. Ведь насколько я читала, с водами роды менее болезненны, а если не родишь в течение определенного количества часов (безводный период более 6 часов уже представляет определенную опасность), то есть реальная угроза жизни ребенку. Но видимо, это делают, для того чтобы ускорить процесс родов, усилить схватки, вообще все в наших роддомах по сути направлено на это, а вот готов ли организм женщины к этому искусственному ускорению, не учитывается. Вообще, осмотрев на кресле, врач сказала, что у меня все началось неправильно, вначале должны быть схватки, потом отходят или прокалывают воды. И раскрытие у меня только на 2 пальца и воды зеленоватые, что приводит к гипоксии плода. Я, конечно, боялась родов, переживала очень, ведь «попала» в роддом впервые, но то, что меня сразу будут пугать этой негативной информацией и никакой моральной поддержки, я не ожидала, и меня это очень разочаровало и видимо, сыграло, свою роль.

    Через час схватки у меня появились, но очень слабые. Я спросила, можно ли меня еще попозже осмотреть на кресле, но мне сказали, что нет, часто смотреть нельзя и нет необходимости. Чтобы усилить схватки предложили капельницу, но в тоже время сказали, что она очень дорогая (для роддома, не для меня, конечно) и Вам, может, не поможет, лучше прислушаться к мнению врача, который предлагал кесарево.

    Кесарево?… Я ведь никак не могла этого ожидать, готовилась к естественным родам, думала, что это только в крайнем случае, если уж совсем ничего не будет получаться, а тут, вроде только приехала и тебе почти сразу такое. Было около 10 вечера. Врач периодически заходила в палату, смотрела на рожениц и говорила: «Ну, кого будем резать», имея в виду, что кто не рожает, тот на кесарево. Спрашивала, не передумала ли я, и если нет, то я должна написать расписку о том, что отказываюсь от операции. Я написала.

    Моя соседка по палате меж тем уже давно мучилась от боли, ее трясло, она стонала, и когда зашли все-таки ее посмотреть, оказалось, что у нее головка ребенка уже выходит, упрекнули ее, что она об этом их не уведомила??!!!, и повели в род. зал, дверь которого была соседней.
    У меня схватки уже усиливались, но оптимизма у меня уже почти не осталось, частные вопросы, не передумала ли я, и в ответ — мы не отвечаем за Вашего ребенка, если Вы отказываетесь от кесарево, меня очень тревожило, я плакала, дело шло к ночи. Вот зачем пугать и заходить каждые 15 минут и спрашивать…

    Ночью никто не будет с тобой возиться, всем хотелось все решить сейчас. Конечно, роды я представляла по-другому, но — увы. Можно сказать, под давлением, я написала согласие на кесарево, хотя в тот момент уже были болезненные схватки, но капельницу мне никто так и не поставил и на кресле больше не смотрел.

    После кесарево лежала в реанимации и чувствовала себя инвалидом. Ни встать, ни повернуться. А когда встала, было очень больно ходить. Ребенка брать неудобно. На живот совсем не положишь. А когда у ребенка колики, он плачет, если положить его животиком на свой живот, он чувствует тепло и ему становиться легче, он успокаивается. В послеродовой палате сплошные капельницы, уколы. Вообщем, все это меня очень раздражало, тем более что шов и внутри него (особенно) болело и отдавало в бока довольно долго. Ребенка мне приносили первые сутки после перевода из реанимации на кормление грудью. Грудь ребенок брал, вот только иногда приносили уже его покормившим и уснувшим, естественно, в такой ситуации не то, что покормить, разбудить ребенка не получалось. На третьи или четвертые сутки деток всем оставили, но у меня ребенок так кричал, что мешал всем спать в палате, я же не могла его без конца носить после операции, да и опыта не было в этом деле. Но тут пришла дежурная с детской комнаты, женщина уже пенсионного возраста, пробурчав, что я за мама, занесла моего ребенка на пост, чем я ей благодарна, так как мне еще не хватало сил, и надо было поспать.

    Действительно, после всего пережитого, хотелось поскорей домой и без всякой торжественности, тем более съемок. На пятые сутки в воскресенье при осмотре я сказала врачу, что чувствую себя неплохо и хотела бы выписаться. Меня врач, осмотрев, со словами – я бы Вас, «кесарных», выписывала сразу же после наркоза (хотя в чем моя вина?), предположила, что если с ребенком все хорошо, то можно. Так и выписали нас в этот день.

    Дома было тяжело. Неприятно и больно носить одежду, которая попадала на шов. Так лучше бы потерпеть сутки родов, чем так долго иметь ноющую боль. Конечно же, радость материнства у меня была испорчена этим. Ноющие и колющие боли в районе шва почему-то не проходили у меня почти три года. Сколько только я разных обследований прошла после этого, но это уже другая история.
    Мысль, почему так, почему не захотели со мной бороться за естественные роды, тем более, что я была на них настроена, не покидала меня долгое время после родов. Я даже написала обращение в Бобруйский роддом по этому вопросу, но мне ответили, что по статистике здесь, как и в Могилевской области, каждая 4-ая рожает кесарево. Вот и мне не повезло.

    Но вот второго ребенка у меня получилось родить самой! Мысль о том, что можно родить самой после первых оперативных родов меня не покидала. Где-то специально искала информацию в интернете, где-то чисто случайно попадались мне статьи на эту тему. Даже просмотрела видео ролик в интернете Вячеслава Закревского «Выжить вопреки», где он говорит о возможности, казалось невероятной, рожать самим после кесарево, да и еще не первого. Главный упор он делал на правильное питание и подготовку к родам, а также соблюдение церковных православных обрядов и требований. А в интернете в основном писали, что очень сложно найти врача и акушерку, который бы согласился принять такие роды, нужно ехать чуть ли не в Москву.

    Когда я забеременела (через три года после рождения первого ребенка) я поняла, что шансов у меня родить самой почти нет. Совсем правильно питаться естественной пищей без всяких добавок в современных условиях не возможно, хоть и старалась, в церковь сходила только на исповедь и причащение. Найти врача без связей и знаний в этой области я даже не пыталась, но понимала, что в родном городе я не хочу рожать даже кесарево.

    Может быть поэтому, а может так сложилось, но по состоянию плода в июне 2014 года меня направили рожать в г. Минск в РННЦ «Мать и дитя». Об этом центре мои знакомые отзывались хорошо, и я и так хотела бы туда попасть (есть платные роды).
    Здесь очень хорошие условия нахождения до родов и после. В первые дни провели все необходимые обследования, потом никакой спешки, спокойное нахождение и ожидание родов. Когда лежишь на сохранении, то одеваешься в свои вещи.

    В центре я просто спросила, есть ли у них практика принятия естественных родов после кесарево, и так как у меня никаких других показаний к операции не было, то лечащая врач создала консилиум и по результатам обследования мне сказали, что могу рожать сама — родовые пути хорошие, рубец состоятельный (хотя УЗИсты сомневались). Жаль, что в Бобруйске нет такой практики, и если рубец на матке, то сразу плановое кесарево.

    С родами в 38 недель, как это делается при плановом кесарево, меня никто не торопил, стали ждать начала родов. Честно, я побаивалась, но для себя решила, что если что пойдет не так (слабое раскрытие и т. п.) я, конечно, пойду на операцию, но даже в этом случае будет плюсом то, что ребенок родится не когда скажут врачи, а когда он сам будет готов к этому.

    И вот в воскресенье у меня уже начались слабые схватки, я думала, что мнимые, но ночью они усилились и наступали через 8-10 минут. Спать уже не получалось, я ходила всю ночь и очень хотела дождаться утра понедельника, чтобы роды принимал не дежурный врач. О своем состоянии я, конечно же, сказала дежурной медсестре, но она сказала выпить валерьянки и поспать. Утром я еще поела, а потом меня вызвали на осмотр. Оказалось, что у меня уже раскрытие 6 пальцев. Врач сразу же направила меня на клизму, и потом я пошла в родовое отделение, переодев меня в больничный халат и разрешив взять с собой какой-то минимум вещей, в том числе и смартфон. Там уже раскрытие 8 пальцев, прокололи воды, и я продержалась около трех часов. Да было больно, но это можно потерпеть, если правильно дышать. У меня еще спросили, почему было первое кесарево и, услышав в ответ, что причиной была слабая родовая деятельность, были удивлены. Только в самом конце уже стало неистерпимо больно, когда сделали пару уколов на учащение схваток, так как я уже подустала не спав с ночи. И потом на кресло, потуги, и на третьей — четвертой потуге мы родились — 3 810 кг. Я просто не ожидала, это произошло довольно быстро. И сразу стало хорошо. Правда, после родов мне сделали под общим наркозом ручное обследование рубца на матке, но от этого отошла быстро и даже ничего потом не ощутила.

    Сразу после родов меня положили на коридор, принесли смартфон позвонить, разрешили поспать, так как я не выспалась совершенно из-за ночных схваток, потом принесли поесть и через некоторое время перевезли в палату. В Бобруйске мобильник мне тоже давали, только в реанимации, как отошла от наркоза. Восстановление по сравнению с кесарево мгновенное — на 3-й день уже было состояние, как будто не рожала. Просто супер, здорово, благодаря врачам этого центра я ощутила, что значит родить самой. Дома в состоянии ухаживать уже за двумя детками, чего бы не смогла после кесарево.

    Конечно, 3-4 часа для раскрытия и схваток при первых родах это недостаточно. Остается надеяться, что действительно их бы не было или они были недостаточными, отказавшись бы от кесарево в первый раз. Теперь я точно могу сказать, что естественные роды после кесарево — это не миф, а реальность, но только не в Бобруйске. Знаю девчонку, которой тоже хотели сделать кесарево, причем планово, но даже в этом сомневались в своих силах и отправили ее в Могилев, где она благополучно родила сама.

    Так что вот уже на 2 кесарево меньше. Также связь с ребенком, родившимся естественным путем прочнее, нежнее чувства, чем путем кесарево сечения. У меня есть с чем сравнить.

    Все это я изложила к тому, что роддома в Белоруссии, да и сами роды отличаются. Да, менять подход к роженицам и родам нужно, особенно в Бобруйске, и здесь я поддержу автора вышеуказанной статьи. Также считаю, что запугивание в этом деле не допустимо. Но не менее, а скорее более важны квалификация врачей и их настрой на успешный исход. Если бы я еще раз решила рожать, то рожала бы в Белоруссии, но не в Бобруйске, а как Вы уже смогли бы догадаться — в г. Минске в РННЦ «Мать и дитя».

  32. Такие темы надо поднимать. Мне 28 лет, у меня нет детей, не получается. Но рассказ не об этом. Я попала в роддом в гинекологию два года назад с диагнозом «киста». И написать я хочу о порядке приема. Меня в приемном ОЧЕНЬ ХОРОШО осмотрели, я не против этого, так положено. НО! Сказали придти после 8 вечера, т.к. скоро будут меняться смены. О том, что болит живот, и киста может разорваться, никто не думал. Я поехала домой, собралась, вернулась. Уже другая врач в приемном опять меня хорошенько рассмотрела. Сказала, что киста есть, большая. И спросила: что я хочу????? Я опешила. Я переспросила: нужна ли мне госпитализация? Что вы мне посоветуете? Она ответила, что ничего советовать не будет, решать мне. и добавила: КАКАЯ РАЗНИЦА, ГДЕ КИСТА РАЗОРВЕТСЯ: В БОЛЬНИЦЕ ИЛИ ДОМА?! Я была в таком шоке и разочаровании, что просто села. Но если я хочу в больницу, то нужно сделать прокол стенки влагалища, нет ли крови полости тела. Это под наркозом. У меня сложилось впечатление, что она приводила мне все доводы, чтобы я не легла в роддом и им было меньше работы. Я решилась лечь. Мне сказали переодеться: прям у порога при них. Когда я спросила, носки снимать или можно в носках?, — врач отвернулась. Вот что делать: оставишь носки — в операционной будет орать, не оденешь — ноги замерзнут и простынешь. Слава Богу, медсестра сжалилась и разрешила проблему: сказала, что можно в носках. Повели в операционную, сделали наркоз и прокол. Крови не было. Но из-за размера кисты госпитализация. На следующий день оказалось, что они плохо взяли анализ на раковые клетки. Надо переделать еще раз. И параллельно надо сделать чистку, а то вдруг киста не рассосется, надо будет оперировать. Я боялась, но пошла. Все пошли. Через два месяца после выписки киста рассосалась. Я поехала на консультацию в Минск, там гинеколог была в шоке от того, что мне делали чистку. Она говорит, что Бобруйск в плане медицины — это «отдельное государство». Многими методами уже не пользуются, рассматривают разные варианты. а у нас в Бобруйске: чистка всем, общий наркоз при родах кесаревым сечением всем. Врачи делают так, как им удобно, не предлагая даже возможные варианты. Ведь это, в какой-то степени, нарушение наших прав.

  33. А я завидую автору, как бы я тоже хотела родить под общей анестезией и не ощущать всего этого кошмара. Автор не познала боли родов, с ребёнком автора всё нормально, ее родозразрешили способом, максимально безопасным для ребёнка — что ещё надо-то? сюсюканья? тогда вам в платные роды. Мне вот за деньги отказались делать кесарево, мало того, в результате естественных родов ребёнок получил родовую травму, сейчас лечим последствия, которых можно было бы избежать, если бы сделали кесарево. Считаю, автор просто не понимает всех трудностей, которые сопровождают естественные роды. Автора избавили от боли и риска родовой травмы, но она этого не понимает и не поймёт, пока на своей шкуре не почувствует.

  34. Ещё хочу сказать, что если у автора были силы на то, чтобы испытывать стыдливость и целую гамму других разнообразных чувств, то у автора просто не было по-настоящему сильных и больных схваток. Автора обошла участь реальных схваток, реальных потуг, разреза промежности и зашиваний, чисто наживую после вытягивания последа и прочих «приятностей». Тому, кому действительно больно, просто нет дела и, главное, сил до всего этого

  35. Я Вам расскажу все в подробностях какие у нас ужасные врачи.В том что плод не развивался и малыш умер ещё на 9 недели,они не виноваты. Но есть большое но,что я лежу 4 дня с мертвым ребёнком внутри. И это только в больнице,а срок у меня сейчас был бы 11 недель. Я поступила в больницу в субботу утром,так проснулась дома и обнаружила не большие кровавые выделения. Я испугалась и пошла в больницу. меня посмотрели и положили как с угрозой выкидыша. Поступила я в больницу в 10 утра. Мне приписали уколы дротоверин и что то от кровотечения.И все. Ни УЗИ,никаких анализов не взяли,а УЗИ в субботу работала до 12.00 .так я лежала до понедельника. Я думала полежу не сколько дней и все будет хорошо. Меня в понедельник посмотрела заведующая и УЗИ назначила только на вторник. А сегодня оказалось ,что малыш умер ещё на 9 недели. И чистить будут только завтра. Я просто в таком шоке. А лежу я в Бобруйском роддоме,в гинекологическом отделении.

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