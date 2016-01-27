Домой Блоги Роды по-бобруйски, или почему я никогда больше не буду рожать в Беларуси....

Роды по-бобруйски, или почему я никогда больше не буду рожать в Беларуси. Часть 1.

По
Марина Михневич
-

Три месяца назад я родила сына. В своём блоге я буду рассказывать о том, как это – быть мамой в Бобруйске. Буду описывать те проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться в нашем городе, когда ты с малышом. Читателей я приглашаю к обсуждению, также предлагаю делиться своим опытом в комментариях.

И первую запись в этом блоге я хочу посвятить рассказу о родах. Думаю, не ошибусь, если скажу, что день рождения своего ребёнка – самый важный и радостный в жизни любой женщины. Белорусская же система родовспоможения делает так, что этот день хочется поскорей забыть. А я для себя приняла решение больше никогда не рожать в Беларуси.

Welcome to роддом! В рваном «мешке» и с тряпкой промеж ног – по этажам

Я приехала в бобруйский роддом как раз в ту ночь, когда произошла трагедия с Надеждой Печень – молодой девушкой, не проснувшейся после кесарева сечения, о которой уже неоднократно писали белорусские СМИ.

Позитивный настрой, о котором, как обязательном условии для успешных родов, пишут все “мамские” журналы, исчез сразу же в приёмном покое.

Мне приказали раздеться и надеть предложенный казённый безразмерный и рваный халат, который неизвестно кто и сколько раз надевал до меня.

Переодеваться за ширмочкой? Да где ж там! Об элементарном уважении к женщине и её личным границам у нас не слышали и в женских консультациях, что уж говорить о роддоме.

Раздеваться нужно было чуть ли не у порога, при открытых дверях. В любой момент в приёмный покой мог зайти кто угодно – новая роженица, её муж, кто-нибудь ещё.

Я, кстати, зашла как раз в тот момент, когда там снимала нижнее белье беременная, приехавшая до меня. А пока я рассказывала свою ситуацию дежурным, она лежала на кушетке, с ногами, согнутыми в коленях, и ждала осмотра.

Мне было крайне неудобно и за себя, что я всё это вижу, и за эту девушку…

Потом пришла моя очередь. На мои слова о том, что я бы предпочла остаться в своём белье, на меня стали кричать – мол, не нужно делать из себя самую умную, правила здесь одинаковые для всех. (Мне, правда, об этих правилах никто не рассказал заранее, но о том, как в Бобруйске готовят к родам, я напишу отдельно).

Мне захотелось сбежать, но я не могла – ребёнок всё сильней просился прийти в этом мир, а альтернативы у меня не было. Я была вынуждена надеть их рваный “мешок”, и, самое отвратительное – положить между ног огромную дырявую тряпку. Которую, замечу, тоже уже неоднократно использовали с такой же целью. Это вам не одноразовые прокладки, которые использует весь цивилизованный мир. Нам это не надо. Мы продолжаем идти своим путём, кружить по нему, застрявшему в СССР. И плевать, что ты идёшь с этой тряпкой по коридорам как калека.

Кажется, работники здравоохранения у нас руководствуются принципом – наши мамы терпели, мы терпели, и ты терпи.

Клизма перед открытой дверью и душ с вёдрами и швабрами

Хочу отметить, что эти условия, которые с самого начала унижают твоё человеческое и женское достоинство, каким-то образом ломают твою волю, последние силы сопротивляться и стоять за себя. Я не знаю, как они это делают, но у них получилось заставить замолчать – меня, которая в других ситуациях всегда знает, как и кого поставить на место.

Там же я пребывала в такой растерянности, как никогда ранее в своей жизни. Я молчала. Страдала, ненавидела их и себя, и мечтала, чтобы это как можно скорее закончилось.

Что там советуют делать во время родов – расслабиться? Думать о скорейшей встрече с ребёнком? В условиях наших роддомов это невозможно. Там ты думаешь только о том, чтобы всё поскорее закончилось.

А ещё чувствуешь огромный стыд, одиночество и беспомощность.

Дальше были бритьё и клизма, вновь перед открытой дверью, в которую постоянно кто-то заходил. Когда я попросила прикрыть дверь, на меня вновь начали кричать, что, мол, не нужно быть такой “неженкой”, или я забыла, где нахожусь? Не дома, чай. А – в роддоме, и мне, так сказать, следовало бы забыть о своей стыдливости; ну а двери… двери там вообще нигде не закрываются.

Что ж, я согласна с тем, что не стоит закрывать дверь в медицинском учреждении на замок. Но зачем унижать беременную женщину, вынуждая её, простите за подробности, сидеть после клизмы на унитазе перед открытой на коридор дверью?

Мне был очень плохо. Я расплакалась.

Потом был душ в соседстве вёдер для мытья полов, швабер и тряпок.

В предродовой палате были две кровати. На одной из них лежала девушка под капельницей. Она стонала и кричала, кусала руки и простыни.

На коридорах на каталках лежали женщины, только что родившие (чудовищное неуважение и халатность!). Вот в такой “приятной” атмосфере мне предстояло готовиться к родам. Для меня так и осталось непонятным – зачем рожениц вынуждают видеть страдания других? Почему таким образом вновь нарушают личное пространство женщины? Но в нашей стране, где “неженкой” быть нельзя, я на эти вопросы ответы вряд ли найду…

Мне было неуютно, обидно, страшно. Я не могла позвонить или написать мужу, маме или подруге: телефонами в роддоме пользоваться запрещают. Переступив порог приёмного отделения, их нужно отключать совсем.

Ты остаёшься там в полном одиночестве. И можешь выбирать, что тебе делать – смотреть на страдания на соседней кровати, в тёмное окно или просто молиться.

Муж рядом со мной быть не мог. Дальше приёмного покоя никого не пускают. А партнёрские роды в Бобруйске не практикуюся в принципе. Женщина в родах здесь остаётся абсолютно одна.

Прокололи плодный пузырь и до крови поцарапили ребёнку голову

Ночь казалась бесконечной. Очень хотелось пить. Но мне не позволили – а вдруг операция?

Раскрытие шейки матки шло слишком медленно. Врачам, видимо, хотелось быстрее. Мне прокалывают плодный пузырь. Ничего мне не сказав, не предупредив. Было больно. Но только потом я поняла, насколько больнее должно было быть моему сыну ещё внутри меня! Во время прокола врач огромным крюком до крови поцарапал ребёнку голову! Два месяца сходили корочки с нескольких глубоких шрамов через всю головку ребёнка. И никто даже прощения не попросил за это. Мне просто сказали – а что вы хотели? Ну, так получилось.

Процесс не ускорился и после прокола. Тогда мне решили поставить капельницу с окситоцином. Я попробовала отказаться. Но в ответ услышала лишь насмешки за дверью, мол, умная такая приехала…

Вообще, насмешки, это, кажется, в норме у тамошнего персонала, – над твоим внешним видом, твоей одеждой, твоими словами.

От такого отношения становилось только хуже. Я чувствовала себя, как в камере пыток. Физических и моральных. Под утро мне, непонятно зачем, ввели снотворное. Я слышала, как врач диктовал сестре – промедол, фентанил… что-то ещё… Я не успела сказать “не надо”, как почувствовала, что закружилась голова, и я провалилась в сон.

Через некоторое время сквозь этот наркотический сон я ощутила боль очередного осмотра и заключение – “сама не родит, ребёнок долго без вод, угроза, кесарево…”

Я ещё тогда смогла подумать – а кто же так сделал, что ребёнок долго без вод? Мне поставили мочевой катетер и повели в операционную. Перед глазами туман после сна под препаратами, я почти падаю по дороге, а медсестра бежит далеко впереди.

Беременные у нас не заслуживают того, чтобы их везли на каталке в операционную. Нет, надо идти, чуть не падая, и нести за собой пакетик от катетера. Наверное, надо спасибо сказать, что меня из операционной не заставили самостоятельно идти.

Я подписала согласие на операцию. Кажется, в тот момент я подписала бы всё, что угодно, лишь бы это всё скорее закончилось. Я помню, что сказала, уже лёжа на столе и увидев в руках сестры ларингоскоп – “я боюсь”. В ответ от врача я услышала – “мы тоже”.

Продолжение – в части 2.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

30 КОММЕНТАРИИ

  1. Жесть! Читаю и вспоминаю себя. Все слово в слово прочувствовала и я, рожая в далёком 1991-м году. И ужас — ничего не изменилось! Как были роженицы в СССР биоматериалом, так и остались. Нам до Европы как до надцатой галактики.

    • А у меня остались другие воспоминания… Хороший и заботливый персонал, телефон в кармане даже во время родов, хороший врач и смешливый персонал. Это был 2006 год и в тогда я захотела вернуться еще раз) Кому как. И это абсолютно бесплатно.

  3. Всё так. И в Минске тоже самое. Рожала в 2001 году, вспоминаю как ад. Думала, что самое страшное-это сами роды, боль и всё такое. Но нет, самое страшное там- унижение, ты перестаёшь быть человеком. Я зависла в роддоме на месяц, потому что мой ребёнок заболел и нас не выписывали. Под конец мне просто не хотелось жить, молока уже не было.Я могу много рассказать, всё в памяти, всё, что не хотелось больше повторять ни за что.
    Вы говорите бороться? Бороться против системы? Как????

  4. Неужели Вы думаете это только Бобруйске Гомеле тоже самое я родила сына. И похожий ужас был и со мной.

  5. Спасибо.Интересное мнение.жаль,что оно появилось вследствие мук и переживаний. На медицину государство тратит не мало денег,между прочим наших с вами денег. А врачи ,медсестры и т.д. всего лишь оказывают медицинский сервис. Должны просто предоставлять свои услуги качественно,а не могут,не хотят,зарплата невелика,то пусть меняют профессию. К тому же это зависит еще от внутренней культуры человека, его уровня воспитанности, доброты и способности с уважением относиться к другому человеку. По описанию процесса родов в Бобруйске «совок» крепко держит свои позиции.

    • Уважаемая. Вы наверно путаете ресторан и медицинскую помощь. ПОМОЩЬ. Если не понимаете значение этого слова-загляните в словарь. Врачи и медсёстры-не прислуга,не обслуга,не обслуживающий персонал. Если вам необходима прислуга-наймите и пусть вам зад вылизывают. Медики оказывают помощь. А наличие лекарств,медицинского оборудования и одежды для больных-это не их забота. Это проблема Государства. Врачи за свою зарплату не обязаны обеспечивать вас всем необходимым в стационаре. Хотите современных больниц,целых халатов и всех условий мирового класса-обратитесь к государственным служащим,которые обеспечивают финансировпние и закупку всего необходимого. Но всё,что могут такие пациенты,как вы-это качать свои права,не думая о своих обязанностях. Почему-то пациенты могут хамить,унижать,делать,что в голову взбредёт в стационаре,курить,сорить,нарушать режим,а потом требуют,чтоб им колыбельные пели и на руках носили. Всё,что вы можете потребовать-это медицинская помощь,необходимая для вас в соответствиями с инструкциями. И всё. Всё вам рассказывают,всё объясняю. Мне всё было понятно,что врпч говорила. А до моих соседок пл палате некоторых почему-то не доходило то же самое. А одна истеричка всё время достпвала персонал своими капризами-то ей укол больно сделали,то врач не улыбается. Начните с себя.

  6. Вице-премьер Качанова: Врачи как работают — так и зарабатывают.
    «Если человек принял для себя решение идти учиться в непростой вуз, значит, принял решение работать во благо людей, во благо народа. С этой точки зрения и надо готовить будущих медиков», — сказала заместитель премьер-министра.

    http://health.ej.by/health/2016/02/02/vitse-premer-kachanova-vrachi-kak-rabotayut—tak-i-zarabatyvayut.html

  7. Марина, спасибо, что поделились. После моих родов прошло уже 5 месяцев и я благодарна Богу, что после того, что пришлось пережить мне и моей дочери -она здорова, это самое большое счастье для матери. Но с этой системой надо что-то делать, я рада за тех мамочек, которые не испытали на себе «всех благ нашей медицины», но хочется, чтобы такое было за правило и мы хотели действительно вернуться еще раз рожать.

  8. Марина, всё, что вы написали и как описали-это одна из немногих причин того, что я больше не хочу детей. Ибо я пережила всё абсолютно то же самое. В Могилёве, разве что. Одно отличие..
    Стыдно. Стыдно за женщин, которые там работают (кто, кто, а женщина к женщине хоть малую долю солидарности должна проявлять. Ну, как иначе?).
    Стыдно за всю эту долбаную систему, построенную по принципу «ты здесь никто и звать тебя никак».
    Противно, что несколько плохо воспитанных, злых, остервенелых людей практически приняли решение за меня-больше не рожать. Вот не хочу, не тянет.

  9. Прочитав, ужаснулась. Я родом из РБ, но живу в Швеции. Год назад рожала ребенка в Стокгольме. Во время схваток меня ещё и покормили , никакой клизмы и бритья. Все мои вещи и телефон были рядом. Муж модно сказать с улицы пришел в родовую. Я лежала в родовой 15 часов и ко мне каждые 10 мин подходил персонал и спрашивал, нужно ли что. Уф! В РБ рожать не буду.

  10. Рожала в Бостоне в одном из самых пристижных госпиталей для будущих матерей. Отдельная палата с душем , как в гостинице. Уход высший класс. Только стоило это все около 10 000 $( ночевала 1 ночь) , страховка покрыла часть расходов. Дорого ,но не жалею. Муж присутствовал ( сам хотел) , процесс родов налажен как на конвейере. Очень все по минутам расчитано. Чувствуешь себя в безопасности.

  11. Не совсем поняла статью, роженица приехала со схватками в роддом и затем ей прокололи пузырь или это сделали без схваток?
    Я лежала в роддоме и наблюдала за мамами — они так и остались в залатаных рубахах, продолжая их дорывать, т.к. они были не совсем по размеру и не понимая, что эти же рубахи достанутся вновь прибывшим роженицам. Это менталитет людей. На вопрос — почему ты не переоденешь свою одежду? — Зачем, мне и так нормально. Про душевую с грязными ведрами — да, были там емкости, но но самэпидемнормам их подписывают: для отработанного материала, для стерилизации, для хранения…
    Сколько есть противопоказаний и осложнений от наркоза! Кто может про себя с уверенностью сказать, что ни один из факторов не коснется вас? http://onarkoze.ru/oslozhnenija-anestezii.html#smert Возьмите статистику разных стран мира и посмотрите, есть ли там смертность рожениц и малышей?
    При потугах могут выйти каловые массы, поэтому и делают клизму.
    Бритье промежности, на данный момент, является обязательной процедурой перед родами далеко не во всех роддомах — мне про данную процедуру сказали в консультации, поэтому я была готова.
    Про грудное вскармливание – это желание женщины кормить, у меня подруга родила на 30 неделе малыша, он пролежал в реанимации, врачи готовили маму, что он не выживет, а мама продолжала сцеживать молоко днем и ночью, чтобы после выписки ребенка кормить его грудью. После 3 месяцев ребенка выписали, но он был еще слабый и мама продолжала сцеживать еще 2 месяца, пока сынок не стал самостоятельно брать грудь!
    Кто не хочет рожать в бобруйском роддоме или Республике Белрарусь, вЕлком за границу,
    И я бы еще вернулась в этот роддом за дочкой. Желание рожать должно быть у самой женщины, если женщина не хочет детей, то она рожать и не будет.
    Роддом- это не санаторий и косметический кабинет, где вам будут оказывать SPA-процедуры. Ну и конечно же, все зависит от человека. При поступлении мне акушерка сказала или в шутку или в серьез: Может у вас не схватки, может не рожаете? Слава Богу, что я благополучно родила здорового малыша.
    Хочу будущим мамочкам пожелать легких родов и здоровых малышей!

  12. Корень того, что происходит в роддоме — это аборты!!! Все врачи гинекологи хоть раз в жизни убивали ребенка!!! Они просто ненавидят беременных и сами роды, у них это все в подсознании!!! Поэтому вот аборты из здравоохранения!!! Вот аборты из жизни белорусок!!! Тогда начнем легко и позитивно рожать!!!))) Ну и конечно да естественным, вертикальным родам!!!)))

  13. Вялікі дзякуй за артыкул. Прагучала тое, што заўжды Мяне мучыла.. Для Мяне роды першага дзіцёнка ў 5-м мінскім раддоме перараслі ў пасляродавую дэпрэсію. Што Я ўсвядоміла, толькі вышаўшы з Яе.Самы вялікі стрэс выклікалі сапраўды не родавыя болі, а бязмежная непавага з боку медперсаналу да рожаніц і само акаленне, што нагадвае камеру катаванняў. На цяжарных жанчын з таго часу гляжу з бязьмежным спачуваннем!.. Думаю насамрэч — гэта мэта сістэмы — прынізіць жанчыну да нуля са знакам мінус.. Тая самая задача ставілася ў лагерах — нацыстскай Германіі, Савецкага Саюзу — напоўніцу растаптаць Чалаве_чыцу.. І гэта працягваецца і зараз.Сістэма не змянілася. Вельмі важка казаць пра гэта, усведамляць гэта, што і прывядзе да рэформаў. А жанчыны павінны атрымаць права ражаць дома. Як заўжды і было, бо , як вядома, раддомы першапачаткова стваралія для родаў сэкспрацаўніц і бяздомных жанчын.

  14. Как медику, мне очень стыдно за нашу медицину и коллег… А ведь могли бы в роддоме сделать не 1, а 10 или хотя бы 5 палат повышенной комфортности, предлагать роженицам, зарабатывать деньги на одноразовое белье и комплекты для родов… Не могут или не хотят заморачиваться — это уже другой вопрос.
    Хочу еще добавить, что использование личного белья как и присутствие мужа не запрещается действующими нормативными документами (согласно п. 220 и 218 СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том числе по косметологии, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.10.2013 №107).
    В описанной вами работе роддома много нарушений санитарно-эпидемиологического режима, не говоря уже об этической стороне вопроса и юридической — подписывать документы в состоянии отхождения от наркоза….весьма сомнительно. Если хотите, что-то изменить в этой системе, хотя бы на уровне Борбуйского роддома, чтобы женщинам позволяли использовать свое белье при родах, а не драное безразмерное роддомовское, что также является нарушением, — пишите обращение в местный или областной ЦГЭ, Управление здравоохранения или Минздрав — в нашей стране вопросы умеют решать вопросы только когда жареный петух клюнет и приедет начальство с проверкой.

    Оригинал статьи: http://babruysk.by/rody-po-bobrujski-ili-pochemu-ya-nikogda-bolshe-ne-budu-rozhat-v-belarusi-chast-1/

  15. Очень уж получился злобный рассказ. Возможно, действительно, персонал проявлял бестактность. Но там, в роддоме, работают такие же люди, как и везде — в поликлинике, в магазине. Если вы с ними разговариваете вежливо, они не станут лишний раз хамить. Конечно, если с порога начать огрызаться или что-то требовать, это вызовет негативный ответ. Ну вот не верю я, что с тем потоком рожениц, который сейчас происходит, врачи прям ждут, с чьей бы одежды, вида или слов посмеяться.
    Рожала в Минске год назад. На бесплатной основе. Да, никто не выстилал ковровых дорожек по случаю моего приезда. И при уже сильной родовой деятельности нужно было отвечать на вопросы в предродовой, клизма и казенная одежда. Но меня все это не смущало, надо собраться и рожать, думать про себя и ребенка. Я видела, что все, что выдали мне — хоть и старое и дырявое, но чистое и накрахмаленное. Остальное не волновало.
    То, что родившие не едут сразу в палату, а лежат в коридоре — никакая не халатность и неуважение. Они могли бы и в палате лежать, без проблем. Но в случае кровотечения, что возможно после родов, успеют ли вас довезти в родзал, или реанимацию, или куда там положено, это большой вопрос. Так что это целиком нормальная практика (это нам рассказывали на курсах при РД, как и про бритье) и делается для вашего же блага.
    Единственный по-настоящему негативный момент из рассказа, это то, что повредили ребеночку голову. Это действительно вызывает негодование.

    • Я не платила за роды ничего. И не считаю, что должна платить. В конституции прописано право каждого на бесплатную мед.помощь.

  17. Могу подписаться под каждым словом в статье- те же унижения, то же отношение, слава Богу, у меня обошлось без кесарева и роды были НЕ ночью.

  18. большая.НО не дырявая!. Там же дали свою ночную рубашку и свой халат и повели предродовую. В предродовой 4 палаты где есть по одной кровати,а есть и две и три. Я лежала с девушкой,мы хоть отвлеклись. Нас так же как и всех предупредили ни пить и ни есть. Я не послушалась и тихонько во время схваток пила воду и тогда когда у меня начались потуги,меня начало рвать! Поэтому,если врачи говорят,делайте так как они говорят! Роды шли 5 часов и 30 минут.Мне тоже ставили капельницу,так как видели что родовая деятельность слабая и нужно помочь! Да,это было очень больно! Да корчилась и стонала.НО я всегда думала о том,что я вот вот увижу свою малышку! Зав. родовым отделением очень приятная женщина! Разговаривала,объясняла и даже шутила,чтоб отвлечь!Чего не скажу об акушерке которая без конца на всех орала!Очень неприятная личность,ну ооочень,но опять же, я на неё обращала меньше всего внимание.Она там ПЕШКА! И вот в 11 45 я родила свою крошку,сама без кесарево.Я старалась!Я её хотела и я её ждала!Я рожала в позитиве! В род зал пришёл Александр Адамович поздравил меня и с гордостью сказал,что она верила и она это сделала! Потом меня как и всех женщин вывезли на коридор где надавливали на живот! Ну это же не прихоть врачей и акушеров!Все мы знаем для чего это так делается и что простыми поглаживаниями ничего не будет! Спустя два часа ,после того как я отошла от наркоза,меня повезли в палату.Я включила телефон и позвонила мужу. Палата на двух человек. При палате холодильник,раковина,душевая и туалет! Ну что ещё в палате должно быть? Хорошие кровати!Чистое бельё и ве тумбы.Что ещё должно быть в палате после родов? Чуть отойдя я приняла душ!Переоделась в свою ночную сорочку! Одела свои трусики и ожидала свою малышку! ​Да есть нюансы и есть змеюки,но в целом ​всё очень даже не плохо!А змеюк можно поставить на место,так как это не врачи а санитарки или акушерки! Всё чистенько,аккуратненько! Кормят нормально! И когда моя малышка не набирала вес я подкормила её ни белактом а NAN и со своей бутылочки,называется было бы желание! Я хочу сказать огромное спасибо за то,что сейчас сопит в кроватке моё чудо и радует всех нас наша малышка,двум врачам Александру Адамовичу Яновскому и Семеновой Елене Алексеевне! ​​Спасибо Вам огромное за то,что Вы были рядом! ​​В заключение хочется добавить я рожала бесплатно и просто так без показаний в роддоме не кесарят!

  19. Прочитала статью могу сказать только одно…….Шла вообще непонятно куда и зачем?!Вылить столько лживой желчи ещё надо постараться!Диву даёшься, откуда столько негатива? Милая девушка,перед тем как родить,Вы ходили 9 месяцев в прекрасном положении и не удосужились узнать элементарное!Это элементарное Вы могли узнать на официальном сайте роддома!У своего гинеколога который вёл Вашу беременность! Лично зайдя в роддом в тот самый приёмный покой!Вы бы везде услышали и увидели одно и тоже,а именно : Вы имеете права,а лучше даже обязаны привезти с собой трусики одноразовые!Прокладки! Ночную сорочку и халат!Подгузники и одежду малышу!Личную гигиену и тапочки! И не будут брить они Вас если Вы сами себя удосужитесь обработать. И естественно после клизмы принять душ! И то,что не забирают,а просят отключить мобильный это так же естественно так как там куча аппаратуры,которая может дать сбой при прослушки сердцебиения Вашему малышу! Я не хочу никого обидеть,но сложилось впечатления,что автор минимум прЫнцесса которую должны были носить на руках,при этом сама ничего ни сделала и не узнала!И ещё партнёрские роды у нас практикуются и достаточно давно,нужно всего лишь предупредить своего гинеколога и он Вам за три недели до родов даст направление на сдачу анализов для Вашего мужа. Сдав анализы,вуаля у Вас партнёрские роды! !Так же имеется отдельная платная палата!Полный,полный бред!Я не спорю,что есть не очень приятные случаи где есть виновность врачей,но эта абсолютно ни та публикация! Так же есть случаи где врачи были без сильны,так как они такие же люди как и мы с Вами!Но чтоб вот так вот всё и всех под одну гребёнку и только одна чернота… Это конечно нечто! Я рожала в этом роддоме в 2007 и в 2015 . Разница огромная! В бо​​льницу пришла сама 1 июня 205 года через приёмный покой. Где при закрытой ​двери мне померили давление,вес,заполнили мою карточку,я ​переоделась в свою одежду​ меня повели в патологию! ​Кстати, в приёмной покои есть отдельная комната для осмотра роженицы и туда ни кто не может зайти так как этот кабинет находится через коридор! При поступлении в патологию свободные места были в палате которую вёл Александр Адамович Яновский. Осмотрев меня он как и всем и всегда назначил сдать все анализы.Сделать КТГ. Сделать узи и осмотры. Это всё заняло 2 дня. По КТР роды должны были быть 5 числа,но 3 сделав мне узи мне сказали,что у меня крупный плод 4770. Александр Адамович вызвал меня на осмотр куда пригласил зав родильного отделения,где все пришли к выводу,что мне нужно начинать рожать и не ждать когда малышка сама захочет появится, так как каждый день это прибавка в весе,а малютка и так ни мелкая. Спросив у меня согласия меня поставили на плановые роды,на 4 июня. после смотровой я расплакалась.Увидев это,Александ Адамович догнал меня и сказал,чтоб я так не расстраивалась,да малышка крупная,но он уверен,что у меня всё получится и если не дай Бог что то пойдёт ни так,будет много врачей и он в том числе и тогда будет кесарево! Я плохо спала всю ночь! И вот наступило утро.Я поднялась в 5 утра , я приняла сама душ.Всё собрала и ждала когда за мной придут. За мной пришла санитарка которая провела меня в клизменную.Да в клизменной стоит кушетка и унитаз,швабра,ведро,тряпка! Но простите,а что там должно быть? Сделав всё я снова приняла душ.Прошу заметить ни кто меня не брил! После,меня повели в смотровую где прокололи мне пузырь и дали свою тряпку,да она большая.НО не дырявая!. Там же дали свою ночную рубашку и свой халат и повели предродовую. В предродовой 4 палаты где есть по одной кровати,а есть и две и три. Я лежала с девушкой,мы хоть отвлеклись. Нас так же как и всех предупредили ни пить и ни есть. Я не послушалась и тихонько во время схваток пила воду и тогда когда у меня начались потуги,меня начало рвать! Поэтому,если врачи говорят,делайте так как они говорят! Роды шли 5 часов и 30 минут.Мне тоже ставили капельницу,так как видели что родовая деятельность слабая и нужно помочь! Да,это было очень больно! Да корчилась и стонала.НО я всегда думала о том,что я вот вот увижу свою малышку! Зав. родовым отделением очень приятная женщина! Разговаривала,объясняла и даже шутила,чтоб отвлечь!Чего не скажу об акушерке которая без конца на всех орала!Очень неприятная личность,ну ооочень,но опять же, я на неё обращала меньше всего внимание.Она там ПЕШКА! И вот в 11 45 я родила свою крошку,сама без кесарево.Я старалась!Я её хотела и я её ждала!Я рожала в позитиве! В род зал пришёл Александр Адамович поздравил меня и с гордостью сказал,что она верила и она это сделала! Потом меня как и всех женщин вывезли на коридор где надавливали на живот! Ну это же не прихоть врачей и акушеров!Все мы знаем для чего это так делается и что простыми поглаживаниями ничего не будет! Спустя два часа ,после того как я отошла от наркоза,меня повезли в палату.Я включила телефон и позвонила мужу. Палата на двух человек. При палате холодильник,раковина,душевая и туалет! Ну что ещё в палате должно быть? Хорошие кровати!Чистое бельё и ве тумбы.Что ещё должно быть в палате после родов? Чуть отойдя я приняла душ!Переоделась в свою ночную сорочку! Одела свои трусики и ожидала свою малышку! ​Да есть нюансы и есть змеюки,но в целом ​всё очень даже не плохо!А змеюк можно поставить на место,так как это не врачи а санитарки или акушерки! Всё чистенько,аккуратненько! Кормят нормально! И когда моя малышка не набирала вес я подкормила её ни белактом а NAN и со своей бутылочки,называется было бы желание! Я хочу сказать огромное спасибо за то,что сейчас сопит в кроватке моё чудо и радует всех нас наша малышка,двум врачам Александру Адамовичу Яновскому и Семеновой Елене Алексеевне! ​​Спасибо Вам огромное за то,что Вы были рядом! ​​В заключение хочется добавить я рожала бесплатно и просто так без показаний в роддоме не кесарят!

  20. Продолжаю читать отзывы и убеждаюсь все больше, что люд и привыкли писать только плохое, а хорошее – увы… Где у нас в медицине есть указы, что врачи нарушили свое отношение к роженице, не объяснив для чего нужна капельница или общий наркоз? Они прежде всего спасали жизнь маме и ребенку. Вы говорите про случай с Надей – не думаю, что врачи пустили все на самотек. Анестезиолога уволили с работы, вряд ли кто теперь его согласится взять, люди сейчас все грамотные, позвонят на прежнее место работы руководству и поинтересуются что и как. Так почему же при выписке из роддома не написать было жалобу, узнав на посту фамилии врачей, медсестер и санитарок? Отдельно написать жалобу, отдельно предложение –что не устраивает, что хотели улучшить.
    Хотела спросить – в женской консультации отправляют на лекцию, где рассказывается о том, что необходимо взять в роддом и как себя подготовить. Я рожала в марте 2015, но до сир пор помню, что нужно было обязательно быть побритой и вещи должны быть сложены в полиэтиленовый пакет, а не в тряпочные сумки. Прежде начните порядки наводить с консультации, почему Вам этого не сказали.
    Прочитав данную статью, я стала общаться с девочками, которые рожали недавно и с которыми я лежала в гинекологии на сохранении, кто сам рожал, кому кесарево делали – все делятся только положительными отзывами, все мамы и дети живы-здоровы.
    Первые роды были в 2006 году в старом роддоме, свое белье приносить нельзя, отключили отопление, было очень холодно в выношенной ночнушке, на третий день отключили горячую воду, но вода грелась в ведрах на электроплитке – ничего, выжила, и даже это мне не помешало родить второго ребенка. Рожала я его для себя, а не для кого-то.
    А по поводу родов за границей, неужели у рожениц за деньги схватки будут интенсивнее и менее болезненные? Родовая деятельность пройдет без осложнений, не нужно будет применять, если необходимо эпизиотомию или щипцы?

    • Боже, щипцы, вода на плитке… Вы из какого века, девушка? Вот автор из 21 — го, а у нас застряли где-то в начале 20 — го, и она с этим не согласна, а Вам, наверное, по кайфу…

      • Если бы кто-нибудь из богатых и продвинутых оказал роддому материальную помощь в виде бойлеров в 2006 году — этим людям цены бы не было.

  21. Это какой же ненавистью надо напитаться и где,чтобы столько лжи вылить на врачей?! Вся статья-сплошное враньё какой-то обиженной истерички. За такую информацию самим врачам надо бы подать в суд на такую пациентку. Вы,милая,приехали за медицинской помощью или собирать сплетни и выкладывать свои больные фантазии в интернете? Славы захотелось? Просто английская Королева приехала рожать,а её Величеству преддожили не дизайнерский халатик и не взяли на ручки,чтобы носить по роддому. Может вам надо было ещё из ресторана еду заказать и красную дорожку постелить? Статья изнеженной истерички,которая к тому же врёт через предложение. Читать противно.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите свой комментарий!
Введите здесь ваше имя