Рекордно холодная ночь

3 июня в Бобруйске природа повторила температурный рекорд 1977 года. Столбик термометра опустился до отметки +1,7° C.

Этой ночью в стране образовались три холодных «пятна». Их эпицентры находились в южной половине страны: в районе Брагина, Лунинца и между Минском и Бобруйском. Они и вызвали в этих местах рекордно низкие температуры на фоне повышенного атмосферного давления.

Климатологи полагают, что такие явления связаны с недостатком влаги. Скажем, только в мае в Бобруйске сумма осадков составила всего 56% от нормы, а среднемесячная температура на 1,2° C холоднее обычного. Поэтому этим летом не исключены дневные рекорды как минимальной, так и максимальной температуры.

В ближайшие дни ожидаются резкие скачки температур, местами со шквалистыми, непредсказуемыми усилениями ветра и кратковременными осадками с грозами.

Тимофей Христенко

Рисунок с сайта meteoinfo.by