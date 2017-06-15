Работницу «Могилёвоблавтотранса» наградили за раскрытие преступления

15 июня, работники правоохранительных органов чествовали работницу «Могилёвоблавтотранса» Инну Белых за раскрытие преступления.

За содействие в поимке преступников и высокую гражданскую позицию, работнице автобусного парка была вручена грамота, цветы и денежная премия.

Ещё в апреле кондуктор автобусного парка стала очевидцем, как двое преступников попытались совершить кражу из киоска «Табак» на улице Пушкина.

Инну Белых незамедлительно приняла меры – позвонила в милицию. Только благодаря её звонку по горячим следам преступников задержали.

Между тем руководство автобусного парка до сего времени о «героическом» факте ничего не знало…

Тимофей Христенко