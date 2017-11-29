Работа на дому станет легальной?

В Беларуси «работа на дому» может стать легитимной. В настоящее время готовятся соответствующие поправки в Трудовой кодекс, которыми будет закрепляться дистанционная работа.

В первую очередь изменения касаются женщин в декретном отпуске. Как утверждают в Минтруда и соцзащиты, в стране делается очень многое для того, чтобы они смогли совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей.

Как отмечает замминистра труда и соцзащиты Александр Румак, сегодня информационные технологии позволяют человеку работать из дома удаленно. Проект изменений уже есть, он проходит необходимые процедуры.

Елена Широкая