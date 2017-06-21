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Пьянству – бой! Страшный и беспощадный

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пьянству бой, с 23 по 26 июня, в трудовых коллективах, предприятий Белорусской железной дороги, Бобруйск, ОВД на транспорте, проведет профилактическую, акцию "Поезд трезвости"

23 июня Бобруйское ОВД на транспорте проведет профилактическую акцию «Поезд трезвости».

Она направлена на предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в поездах в состоянии алкогольного опьянения.

Также с 23 по 26 июня пройдут выступления в трудовых коллективах предприятий Белорусской железной дороги с целью профилактики пьянства на рабочих местах.

Нахождение в состоянии алкогольного опьянения на вокзале, перроне, поезде и т.д., а также распитие алкогольных напитков влечет административную отвественность, предусмотренную ст. 17.3 КоАП РБ.

 

Подготовила Елена Широкая

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