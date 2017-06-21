Пьянству – бой! Страшный и беспощадный

23 июня Бобруйское ОВД на транспорте проведет профилактическую акцию «Поезд трезвости».

Она направлена на предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в поездах в состоянии алкогольного опьянения.

Также с 23 по 26 июня пройдут выступления в трудовых коллективах предприятий Белорусской железной дороги с целью профилактики пьянства на рабочих местах.

Нахождение в состоянии алкогольного опьянения на вокзале, перроне, поезде и т.д., а также распитие алкогольных напитков влечет административную отвественность, предусмотренную ст. 17.3 КоАП РБ.

Подготовила Елена Широкая