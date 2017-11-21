Пьяного бобруйчанина переехал автомобиль

ДТП случилось 19 ноября, в 18.30, на 204-м километре автодороги Чашники – Бобр – Бобруйск в Кличевском районе. 46-летний житель Кировска за рулем «Форда» в темноте не заметил лежащего на трассе мужчину, переехав его.

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Климовичской центральной районной больницы с рваной раной задней поверхности колена и ссадинами. Как выяснилось, им оказался 59-летний бобруйчанин, который «перебрал лишнего», и лег прямо на дорогу.

Судя по всему, последствия от такого «отдыха» для мужчины могли наступить гораздо более печальные, чем травма ноги…

Пострадавший находится в больнице.

Василий Куликов