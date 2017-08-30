Путин отобрал у Януковича виллу в оккупированном Крыму

Владельцами особняка стали друзья президента России.

Теперь новым хозяином расположенной на мысе Айя в Крыму виллы экс-президента Украины Виктора Януковича является связанная со структурами Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Сергея Руднова и Сергея Ролдугина, входящих в круг приближенных президента России, компания «Берег». Информацию опубликовало издание «The Insider», ссылаясь на проведенное специалистами проекта «Муниципальный сканер» исследование.

Ранее на мысе Айя находилась база отдыха, а в 2007 году ее, к слову, одновременно с «Межигорьем», приватизировала семья Виктора Януковича. После покупки по периметру был возведен забор, вырубались реликтовые деревья, и началось строительство виллы.

После того, как украинский президент сбежал из страны, и захвата Россией Крыма, власти полуострова сообщили, что особняк передадут российским властям.

С мая 2016 года недвижимость стало контролировать ООО «Шанс» – структура совладельцев банка «Россия» Юрия и Бориса Ковальчуков, считающихся также друзьями Путина.

В июне 2017 года «Шанс» продал виллу компании «Берег», а участки земли под виллой оформляются для нее в аренду.

Где же проживает сейчас Виктор Янукович, является тайной за семью печатями. Сам экс-президент Украины всем доказывает, что в Ростове-на-Дону. Однако в это мало кто верит, полагая, что он живет в Подмосковье под строгим наблюдением российских спецслужб. Косвенно это подтверждает и недавнее признание певца Иосифа Кобзона одному из украинских телеканалов, в котором он заявил, что Виктор Янукович проживает под Москвой, по соседству с ним.

Василий Куликов,

по сообщению информационных агентств