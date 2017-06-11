Пушкинский праздник в Телуше: стихи вперемешку с попсой

Десятого июня на Бобруйщине прошли ежегодные пушкинские чтения. По традиции поэтический праздник проводится в деревне Телуша, где проживала внучка Александра Пушкина Наталья Воронцова-Вельяминова.

Начался телушский День пушкинской поэзии панихидой по Воронцовым-Вельяминовым. Служба проходила в местном Свято-Никольском храме, построенном в начале ХХ века на средства мужа внучки Пушкина, графом Павлом Воронцовым-Вельяминовым. Затем участники панихиды возложили цветы к могиле Натальи Александровны, которая находится сразу за церковью.

На сцене под открытым небом, возле телушского дома культуры, напротив церкви, начался концерт. Поочерёдно выступали танцевальные коллективы, народные ансамбли, исполнители эстрадной песни и поэты – бобруйчане – члены литературного объединения «Полоцкая ветвь».

Они читали как Александра Пушкина, так и свои стихи. Составители программы праздника, судя по всему, стремились учесть вкусы как можно более широкой аудитории. Результатом этого стремления стало сочетание классической музыки, народных песен, цыганских танцев, стихов Пушкина и попсы – на одной сцене.

На площадке возле Дома культуры предлагали познакомиться со своей работой районная библиотека, центры детского творчества; продавал керамические изделия народный мастер, гончар Юрий Бовда.

Между палатками с сувенирами и столиками для желающих перекусить неспешно прогуливались «юные Пушкины» – ребята из местной школы, одетые во фраки по моде XIX века.

Дамы с веерами в длинных платьях отдыхали в тени берёз и пили чай из самовара.

Наталья Воронцова-Вельяминова (урождённая Пушкина) была старшей дочерью сына поэта, генерал-лейтенанта Александра Александровича Пушкина. Детство она провела в Подмосковье. Начальное образование получила домашнее, затем училась в Винницкой гимназии. На Бобруйщину попала, выйдя замуж за графа Павла Аркадьевича Воронцова-Вельяминова, у матери которого было имение в Телуше. Умерла внучка поэта в 1912 году от воспаления лёгких.

Праздник Пушкинской поэзии проводится в деревне Телуша Бобруйского района ежегодно с 1981 года.

Марина Михневич