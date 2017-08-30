Прощайте, любовь и голуби…

Российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, и продюсер Владимир Меньшов считает аннексию Крыма «мощнейшим поступком» президента России В. Путина, и заявил, что пришло время «брать Донбасс».

Он объявил, что именно является определяющим в жизни для него в данный момент: «Переломным моментом для меня, и для множества россиян было, конечно, возвращение Крыма.

Это был мощнейший поступок Путина, поддержанный подавляющим, сильно подавляющим большинством граждан России – за исключением наиболее оголтелых либералов, занявших позицию, которая в глазах населения смотрится диковато.

Большинство населения ждало этого государственного поступка от руководства страны. Этот шаг – с последствиями. Он определяет модель поведения на будущее» (видимо, и «модель» дальнейшего распада России как империи тоже определяет, – прим. ред.).

Также В. Меньшов сообщил, что следующим шагом, по его мнению, должен стать Донбасс: «Народ ждёт дальнейших действий. Наиболее яркое проявление – Донбасс, где нас умоляют, чтобы мы взяли их под своё крыло. А мы делаем вид, что как бы наблюдаем за развитием событий со стороны.

Надо было брать Донбасс раньше. Тогда бы слова «Крым, Донбасс, Луганск» шли через запятую в претензиях к нам западного общества. Но этот момент мы, к сожалению, уже пропустили.

Порошенко понимает, что любая активизация со стороны Украины может привести к каким-то более суровым мерам с нашей стороны, поэтому лучше всё подвесить в воздухе.

И вот три года, к сожалению, всё висит. Но связано всё это с гибелью множества людей. Но лучше, дескать, пусть будет так, чем война, которая может оказаться по последствиям близкой к гражданской».

Российский кинорежиссёр выразил уверенность, что «мощные качества» Путина и «умение выждать» сыграют на пользу России: «С тем, что деградация Украины несомненна, кажется, никто не спорит. В конечном счете, всё это, рано или поздно, приведёт к более серьёзным политическим изменениям. А поэтому время работает на нас».

Справка БК. Владимиру Меньшову через три недели, 17 сентября, исполнится 78 лет. По политическим взглядам является убеждённым коммунистом. В качестве режиссёра поставил пять фильмов – «Розыгрыш» 1976 г. «Москва слезам не верит» 1979 г. «Любовь и голуби» 1984 г. «Ширли-Мырли» 1995 г. «Зависть богов» 2000 г.

В 1981 г. фильм «Москва слезам не верит» удостоен американской премии «Оскар», как лучший фильм года на иностранном языке.

Исполнитель роли маршала Жукова в сериале «Ликвидация».

Александр Кавалеров