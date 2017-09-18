Пропаганда правит бал… Там правит бал

Уже несколько дней подряд Россию лихорадит. Наследница НКВД и КГБ – ФСБ буквально сбилась с ног. Сотни звонков по всей стране, от Москвы до самых до окраин, предупреждают о заминированных рынках, институтах, магазинах, вокзалах, аэропортах, больницах, школах, кинотеатрах, торговых центрах, административных зданиях…

Эвакуируются многие десятки тысяч людей, закрываются учреждения, перекрываются улицы, объявляются тревоги, работает масса спецслужб, и специалистов-взрывотехников…

Но никаких «закладок» не найдено. Явная провокация! Или шутка. Хоть и дурная.

Эпидемия телефонного терроризма охватила уже около 30 российских городов, в основном – крупнейших городов-миллионников. Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Омск… А ведь через полгода, в марте, у них там – президентские выборы…

Казалось бы – это небывалая, невиданная доселе вражеская акция, парализующая всю торгово-транспортную, экономическую и общественно-политическую жизнь в стране, но…

Но… пресс-секретарь Путина, Дмитрий, так сказать, Песков, изящным маневром ушёл от чёткого ответа на многочисленные вопросы журналистов, всего лишь навсего кратко заявив, что этой проблемой пусть занимаются спецслужбы. Мол, это так, ерунда, баловство, мелочи в масштабах страны, – не обращайте внимания!

Тем временем специалисты ФСБ – электронщики и политические аналитики уже вычислили самое главное: по их, чекистскому, мнению-разумению, звонки эти приходят в Россию по инициативе воинственного и террористического ближневосточного образования ИГИЛ, но, разумеется… с территории Украины!

Ну и кто бы в этом сомневался? Ведь главный враг для «великой России ныне именно Украина с её «фашистами», «бандеровцами», и «карателями». И главная ругалка на все случаи жизни – тоже Украина. Точно такая же, как лет 20 назад была Чечня с её «боевиками», «джихадистами» и «ваххабитами». А еще до этого – США, Великобритания, Франция…

(Обожают путинские СМИ изобретать и приклеивать всевозможные обзывалки-ругалки-ярлыки всем тем, кто их, россиян, хоть чуть-чуть чем-то не устраивает! Или всего лишь не признаёт их, «великую», Россию в качестве единственного образца для подражания, в качестве светоча мировой цивилизации!)

Впрочем, что-то похожее уже было, было…

Тогда тоже была середина сентября, и тоже целая серия взрывов в мирных городах… и тоже – за полгода до мартовских президентских выборов… и тоже шла тогда вялотекущая война на окраине страны… и в обществе уже начинали бродить-возникать ненужные сомнения и вопросы…

Было это 18 лет назад, в сентябре 1999 года.

Правда, тогда взрывы были реальные, с жертвами. 31 августа в Москве, в ТЦ «Охотный ряд», 4 сентября жилой дом в г. Буйнакске, 9 и 13 сентября – жилые дома в Москве, 16 сентября – жилой дом в г. Волгодонске, 22 сентября жилой дом в Рязани…

А вот в Рязани, кстати, не сработало, – террористы были схвачены за руку местными жителями, но после обмена звонками с Москвой, со штаб-квартирой ФСБ на Лубянке, благополучно покинули город.

Через несколько дней всей стране было объявлено, что в Рязани шли учения ФСБ. Между прочим, с самой настоящей взрывчаткой в мешках! С заведенным на раннее утро часовым механизмом…

Но после этого случая взрывы прекратились – как по команде… Интересно, почему? Может, эти «учения», наконец-то, на этом и закончились? И именно в Рязани?!

А следом, буквально через день, были названы устроители и исполнители тех, состоявшихся, взрывов. Само собой – чеченцы. Ну а кто же ещё? Вот – взрывы, вот – чеченцы… С чеченцами и воевали в то время, как нынче с Украиной…

Но тогда, ещё через неделю, 30 сентября 1999 года, российские войска вошли в Чечню, и началась «горячая» фаза второй чеченской войны. Повод для войны – эти самые взрывы.

Уже на следующий день, 1 октября, рейтинг назначенного премьер-министром (всего лишь 51 день назад, никому доселе неизвестного невзрачного человечка из КГБ) Путина вырос до… 40 процентов! Как говорится, все средства хороши!

Стоит напомнить, что всего лишь за полтора месяца до этих событий, 14 августа, рейтинг этого «загадочного» Путина был лишь… пять процентов!

Вот как сказывается на сознании и подсознании простого обывателя-телезрителя маленькая онлайн-война на экране домашнего телевизора! Которую он наблюдает, не отрывая «пятую точку» от удобного домашнего кресла, впитывая в себя всю несущуюся с экрана госпропаганду!..