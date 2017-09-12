Привезли золотые медали

9 сентября в Толочине в спортивном комплексе «Мелиоратор» прошел традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей – памяти Героя Советского Союза Петра Антоновича Галецкого.

Более 170 спортсменов двух возрастов 2001-2002 и 2003-2004 г. р. померялись силами на витебской земле.

Две золотые медали мемориала в весовой категории до 47кг, завоевали воспитанники Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006».

Среди младших юношей высшую ступень пьедестала покорил Ефим Куркин. В старшей возрастной группе первенствовал Артем Клицунов.

Тренеры спортсменов – Сергей Лукомский и Ербол Калабаев.

И. Бегунов