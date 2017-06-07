Пристройка к бобруйскому костёлу должна была стать общежитием?

По информации Могилёвского облисполкома, пятиэтажное здание перед костёлом принималось – в свое время – как общежитие на 197 человек. Почему там разместилась администрация домостроительного комбината, неизвестно.

В апреле бобруйчане, заинтересованные в возвращении костёлу Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии исторического вида, отправили обращение в администрацию президента Республики Беларусь.

Авторы обращения рассказывали о ситуации, сложившейся вокруг костёла, и просили помочь с полным возвращением здания католикам.

Вместо администрации президента бобруйчанам ответил Могилёвский облисполком.

В письме авторы обращали особое внимание на то, что не удалось найти документы, которые бы разрешали застройку костёла пятиэтажкой и принимали здание в эксплуатацию .

На это Могилёвский облисполком ответил, что такие документы есть. Но по ним эта пристройка… общежитие.

Так, заместитель председателя облисполкома Кунцевич пишет, что «в соответствии с решением исполнительного комитета Бобруйского городского Совета депутатов трудящихся от 20 сентября 1963 года № 602 утверждён акт Государственной комиссии по приёмке здания-общежития на 197 человек Стройтреста №13 по улице Октябрьской и разрешён застройщику ввод его в эксплуатацию».

А вот уже как пристройка из объекта жилого фонда стала административным зданием домостроительного комбината, неизвестно. В ответе из Могилёва говорится, что «Бобруйским горисполкомом дополнительно изучается вопрос о правомочности изменения целевого назначения объекта с общежития на административное здание».

Члены инициативной группы, которая занимается вопросом восстановления костёла, намерены выяснить, почему не пришёл ответ напрямую из администрации президента.

Бобруйский костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был построен в 1906 году в стиле неоготики. В 1964 году «коммунистические власти» снесли башню с колокольней и застроили фасад костёла пятиэтажным зданием. В 1989 то, то осталось от костёла, вернули католикам, был возрождён приход. Но в пристройке так и осталась администрация домостроительного комбината, который в 2012 году стал ОАО «Бобруйскстройкомплекс».

Бобруйчане ведут борьбу за восстановление исторического вида костёла. Возможно, вопрос будет решаться в суде.

Марина Михневич