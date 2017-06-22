Преуспевающие банкроты

Елизовский стеклозавод оказался в парадоксальном положении: предприятие приносит прибыль, но по-прежнему никому не нужно.

В январе 2016 года суд признал стеклозавод в рабочем поселке Елизово Осиповичского района банкротом.

Предприятие это – с хорошими традициями и более чем вековой историей. Однако производство на нем специфическое: остановка его деятельности означает выход из строя стекловарных печей, что в разы обесценило бы стоимость елизовского имущества.

Ну, а что означал бы крах градообразующего предприятия для жителей поселка, объяснять излишне. Кризисные процессы на нем и так вызвали отток елизовских мужчин на гастербайтерские хлеба – в Россию, однако в последнее время людские «ручейки» повернули вспять. Во многом это случилось, благодаря грамотному руководству антикризисного управляющего стеклозавода «Елизово» Николая Шевкунова.

С его приходом на предприятии вначале открыли конкурсное производство, а затем – ликвидационное, так как долги превышали стоимость стеклозавода, практически, в два раза. Процедура помогла предприятию «заморозить» долги. Тем временем, завод продолжал работу. За год предприятие из девятимиллиардных убытков вышло на шестимиллиардную прибыль, а потом запустило простаивавший два года цех и приняло на работу еще 130 человек.

Как сообщил управляющий директор стеклозавода Вадим Сенкевич, сейчас общая численность сотрудников предприятия – более 500 человек. При этом, с открытием нового цеха объем производительности труда заметно вырос.

В этом году среднюю зарплату сотрудникам увеличили до пресловутых 500 долларов в месяц (сейчас средняя зарплата на предприятии составляет 950 руб.).

– За последний год торги объявляли семь раз, – рассказывает Николай Шевкунов. – Сумма в 15,5 млн. долларов, наверное, оказалась пугающей, и очередь на покупку предприятия так и не выстроилась. На последних торгах потенциальный покупатель из Беларуси отказался от приобретения производства в последний момент и поставил условие для совершения сделки: снижение цены на 30%… Попытки продать предприятие мы продолжим до конца текущего года.

Общая кредиторская задолженность предприятия составляет 59 800 000 рублей (около 30 млн. долларов). Таким предприятие может получить новый владелец – крепко стоящим на ногах, регулярно дающим высокую прибыль, можно сказать, преуспевающим, но с огромной кредиторской задолженностью, заработанной прежним руководством.

Все полученные от продажи деньги задержатся на счетах стеклозавода «Елизово» лишь один день, а затем будут переведены главному кредитору – «Беларусбанку». Однако и эти средства не покроют долг в размере 18 млн. долларов. Новому потенциальному инвестору важно будет не только иметь капитал, необходимый для приобретения предприятия, но и произвести точный расчет: за сколько лет высокий уровень рентабельности производства сможет окупить немалые вложения?!.

Справка

ЗАО «Стеклозавод «Елизово» – белорусско-австрийское предприятие. Акционерами компании являются австрийская Foton GmbH (ранее ATEC Holding GmbH) — 65% акций, и Государственный комитет по имуществу Беларуси (35%). Компанию контролировал известный белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который был в прошлом году осужден по делу «Мотовело».

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Александр Богданович

Фото и видео Виктора Масаловича