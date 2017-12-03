Праздники будут по четыре дня…

Совмин Беларуси постановлением №903 утвердил порядок переносов выходных дней на 2018 год.

С целью, так сказать, продления «праздничных удовольствий», – беларусы будут «отдыхать» по четыре дня: по случаю Нового года, женского весеннего праздника, трудящихся и независимости. Для этого рабочие дни перенесут: со 2 на 20 января; с 9 на 3 марта; с 30 на 28 апреля; со 2 на 7 июля.

А кроме «четырёхдневок» – переносы будут на протяжении года и в другие периоды. Так, рабочий день «переместится» с 16-го на 14 апреля; с 24 на 22 декабря и с 31 на 29 декабря.

Но, на основании части 6-й статьи 136 ТК РБ, организациям предоставлено право изменять утверждённый график по своему усмотрению.

Тимофей Христенко