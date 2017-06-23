Правоохранительные органы – журналисту «Бобруйского курьера»: вас задержали, но… не препятствовали работать

Журналист «Бобруйского курьера» Виктор Качан получил сразу два ответа, «оправдывающих» действия милицейского чиновника из УВД Бобруйского горисполкома, который 23-го марта 2017 г. задержал журналиста – во время выполнения им своих профессиональных обязанностей…

В ответе, пришедшем из Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета говорится:

«Установлено, что ваши заявления не содержат достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных нормами Уголовного кодекса Республики Беларусь, а являются жалобой на действия должностного лица УВД Бобруйского горисполкома, осуществлявшего профилактические мероприятия по предупреждению совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, в связи с чем отсутствуют основания для проведения проверки…»

«Вторит» ему и ответ, пришедший через день из УВД Бобруйского горисполкома. В нем сказано: «В ходе проверки было установлено, что начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Рудько С.В. вашей законной профессиональной деятельности не воспрепятствовал и с его стороны отсутствуют противоправные действия».

«Статья 23.34 КоАП РБ – которая указана в ответе из Следственного комитета – предусматривает наказание за нарушение установленного порядка проведения или организации массового мероприятия. Между тем закон «О СМИ» РБ наделяет журналиста СМИ правом присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.

В то же время ст. 198 УК РБ устанавливает наказание на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, за ущемление его прав и законных интересов. Поэтому Виктор Качан и подавал свои жалобы», – комментирует данную ситуацию главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко.

В настоящее время журналист «Бобруйского курьера» консультируется с юристами Белорусской ассоциации журналистов и планируют предпринять дальнейшие правовые действия. Ведь «проверочные мероприятия» проведены Следственным комитетом и УВД с очевидной необъективностью – не были даже допрошены свидетели по этому «делу», –граждане, которых милиция задержала возле здания Бобруйского суда вместе с Виктором Качаном…

Напомним, 23-го марта 2017 г. журналисты «Бобруйского курьера» Виктор Качан и Анна Дусь, по заданию редактора, пришли к зданию Бобруйского района и г. Бобруйска, чтобы осветить суд на общественной активисткой – организатором протестных акций Галиной Смирновой. Но – были задержаны подполковником милиции Сергеем Рудько и доставлены в бобруйскую прокуратуру – для «профилактической беседы».

Виктор Качан сразу же подал заявление в прокуратуру (в которой и находился) на незаконное задержание и нарушении его прав как журналиста. Этозаявление прокуратура переправила в местный Следственный комитет.

В начале апреля журналист «БК» получил оттуда «издевательский ответ» и обжаловал его в вышестоящих структурах этого ведомства.

В результате там решили провести дополнительную проверку по его заявлению.

Провели.

Соб. инф.