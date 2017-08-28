Правила питания для идеальной кожи

Для того чтобы кожа была здоровой и красивой, недостаточно просто пользоваться косметическими средствами. Многие проблемы с кожей напрямую связаны с тем, какие продукты мы употребляем в пищу, а также с тем, каких продуктов в нашем рационе недостаёт.

Мы расскажем вам о том, что нужно есть, чтобы забыть о проблемной коже навсегда.

Жирная кожа

Косметические средства могут спасти от жирного блеска, но эффект от них будет недолгим. Для того чтобы уменьшить выделение кожного сала, нужно придерживаться диеты с большим содержанием витамина А. Добавьте в рацион сушеные абрикосы, манго, морковь, яйца (особенно желток), шпинат.

Ешьте поменьше белого хлеба, сдобных булочек, картофеля и макарон из мягких сортов пшеницы.

Угревая сыпь и прыщи

Поскольку эти неприятности возникают чаще у обладателей жирной кожи, то при прыщах актуальны те же советы, что и при жирной коже. Помимо этого, в рацион обязательно должны быть включены фрукты, овощи, грецкие орехи, рыба, морепродукты, морская капуста, семена льна и льняное масло.

Сухая кожа

Вам необходимо восполнить недостаток витамина Е и холестерина. Для этого регулярно ешьте мясо и рыбу (лучше других подойдут тунец, форель, лосось и скумбрия), морские водоросли, бобы, яйца, авокадо, орехи (обязательно арахис).

Морщины

Сократите до минимума употребление алкоголя, поскольку он вызывает обезвоживание, а также сахара – глюкоза делает кожу менее эластичной.

Омоложению способствуют антиоксиданты: включите в свой рацион сою. Также вам необходимо употреблять больше зелёных листовых овощей, шпината, спаржи, сельдерея, лука и чеснока. А вот количество некоторых продуктов придётся сократить. Это красное мясо, молоко и молочные продукты, сливочное масло, маргарин и сахар.

Тёмные круги под глазами

Причиной тёмных кругов под глазами может быть непереносимость некоторых продуктов. Необходимо, в первую очередь, сдать анализы на пищевую аллергию. Также тёмные круги могут говорить об обезвоживании организма. В таком случае нужно пить больше жидкости и сократить количество потребляемого кофе.

Обязательно включите в свой рацион продукты, повышающие гемоглобин: красное мясо, тунец, гречневая каша, яйца (желтки).

Пигментные пятна

Восполните недостаток в организме витаминов В12, С и Е. В этом вам помогут цитрусовые, клубника, киви, гранаты, помидоры.

Пигментация усиливается, если долго находиться на солнце. Чтобы защитить кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, употребляйте в пищу продукты, богатые антиоксидантами: ягоды, сливы, ананасы, грейпфруты, капусту, шпинат, гречку.