Правдивая история, или – Грустное ретро

(В трёх частях)

Часть первая: «Братья по крови, братья по оружию»

«У государственного социализма есть будущее. Я верю в Россию. Кто знает, для чего нужно, чтобы эта святая страна прошла через большевизм… С Востока идёт идея новой государственности, идея связи и ответственности дисциплины перед государством… Я – национал-большевик».

(Автор этой цитаты через девять лет станет министром пропаганды Германии. Из дневника Й. Геббельса, 1924 год).

Конец июня, начало июля 2017 года… Очередная годовщина германской оккупации в 1941 году территорий «Советской Белоруссии» и «Советской Украины», названная московским радио в полдень 22 июня того, 1941 года, – «вероломной».

Действительно, вероломная… Кто бы мог подумать… Ведь так партнерски, союзнически и дружески начинался раздел Европы почти два года назад!

Тогда, 23 августа 39-го, в Кремле, в присутствии «лично великого Сталина», был составлен и подписан договор, в котором чётко определено, – в какие европейские страны имеют желание влезть два главных европейских пахана того времени – германский вождь, нацист Адольф, и советский вождь, коммунист Иосиф.

Расовая ненависть у нацистов, или классовая у коммунистов – это так, мелочи… Идеологические различия между партнёрами были непринципиальными…

…Как и цвет их знамён, как и культ силы, т.е. армии, как военная, или полувоенная форма одежды руководителей чисто гражданских учреждений, как и постоянные многотысячные митинги-беснования по любому поводу, как и непрекращающиеся аресты «думающих инако»…

Хотя в Германии их практически не было – своего Адольфа немецкий народ возлюбил искренне, всерьёз, и – массово.

Вот, например, как эти «братья по оружию» «разобрались» в четыре руки с Польшей…

Первого сентября 1939 г, согласно московским договорённостям, Германия напала на Польшу.

С Запада, естественно.

Третьего сентября члены антигитлеровской коалиции – Франция, Великобритания, и Австралия ­– объявили Германии войну, а для начала объявили ей полную морскую блокаду.

Экономика Германии оказалась на грани полного развала. Спас союзника верный друг Иосиф – все немецкие грузовые суда с нефтью, железной рудой, медью, и т.д. были перенаправлены в Мурманск, а оттуда по железной дороге через Ленинград были доставлены по назначению. Как известно – договор дороже денег!

Немцы были очень довольны, и министр пропаганды Й. Геббельс приказал сообщить о дружественной позиции Советского Союза на первых страницах всех германских газет.

А 8 сентября советский премьер-министр Молотов поздравил «братьев по оружию» со взятием Варшавы. Поторопился немножко, как всегда. Варшава героически защищалась до 28 сентября…

В дальнейшем Молотов сохранит эту добрую традицию – поздравлять германских союзников с очередной военной победой в Европе на первых страницах центральных советских газет.

Особенно почему-то он очень умилялся по поводу капитуляции Франции, и оккупации Парижа…

17 сентября Советский Союз, выполняя свои союзнические обязательства, напал на Польшу с Востока, а уже 22-го начался советский штурм Брестской крепости, причём при поддержке германских гаубиц. (До этого немцы сами штурмовали крепость, с 14-го по 20 сентября, но – безуспешно).

Союзникам с Востока крепость покорилась только 27-го. Взятые в плен офицеры попали в число 22 000 поляков, расстрелянных палачами НКВД весной следующего, 1940-го года в Катыни, Осташково, Старобельске…

Тогда же, 22 сентября, в центре Бреста, состоялся совместный парад союзных германо-советских «воинов-победителей» – по случаю передачи Бреста, согласно Московскому договору, под юрисдикцию СССР.

В дружном боевом строю прошли грозные боевые машины, советские Т-26, БТ-5, БТ-7, и германские Т-I, Т-II, Т-III, мотоциклисты, артиллеристы, сапёры, пехота…

Парад совместно принимали двое выпускников советских военных училищ – Казанского танкового, немецкий генерал Х. Гудериан, и Московской академии им. Фрунзе, советский комбриг (генерал-майор) С. Кривошеин.

А уже 28 сентября Германия и Советский Союз заключили новый договор «О Дружбе и границах».

Пункт 4 гласил: «Правительство СССР и Германское правительство рассматривают вышеприведённое переустройство как надёжный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между своими народами».

Без комментариев…

Оба «пахана» продолжили и дальше делить Европу, согласно достигнутых договорённостей. Всё шло, как по маслу. Или почти всё…

Из того, что следует упомянуть отдельно – это неожиданно упорное сопротивление германской оккупации норвежцев, победа Великобритании в знаменитой «Войне в воздухе» над немецкой авиацией, полное поражение Сталина при попытке оккупировать Финляндию.

Финны воевали достойно, мужественно, умело, и отстояли свою Родину при соотношении потерь около 24 000 у себя, и свыше 100 000 у агрессора. За нападение на Финляндию Советский Союз был исключён из Лиги Наций. (Так тогда называлась нынешняя ООН).

Но главной ошибкой Сталина историки считают оккупацию восточной части Румынии (Бессарабия, Сев. Буковина, и т.д.)

Слишком близко, на расстояние чуть более 100 км, грубо нарушив Московские договорённости, советские войска подобрались к нефтяным месторождениям Плоешти, а это был единственный источник нефти для Германии в Европе. С его потерей встали бы все германские танки, самолёты, автомобили…

Для Адольфа прозвучал первый звоночек – друг Иосиф, оказывается, не так-то прост… Такой же «паук» – в той же банке…

А второй звонок прозвучал в ноябре 1940-го, когда в Германию, на аудиенцию к «другу Адольфу», прибыл В. Молотов, правая рука Сталина.

Хоть и прозвучал в Берлине в его честь коммунистический гимн «Интернационал», переговоры зашли в тупик. Слишком многого потребовали советские товарищи.

Различные историки, описывая реакцию Гитлера на советские требования, употребляют эпитеты – «опешил», «обалдел», «обезумел».

Сталин (через Молотова) потребовал себе военные базы в оккупированных Германией Дании, Греции, Югославии, предупредил, что продолжит и далее «разбираться» с Румынией и Финляндией, а также планирует захватить у Турции проливы из Чёрного моря в Средиземное – Босфор и Дарданеллы. Да, и Болгарию тоже себе прихватит!

И это ещё далеко не всё. Много чего Молотов наговорил тогда, 13 ноября 1940 года, в берлинском бомбоубежище… Даже о Персидском заливе и Аравийском море упомянул…

А почему в бомбоубежище? Да потому, что в тот вечер Берлин подвергся особо жестокой бомбардировке британской авиацией.

И ничего удивительного в этом не было. Ведь тогда Советский Союз перед всем миром был ближайшим другом и союзником нацистской Германии, а вовсе не членом антигитлеровской коалиции. Так ради чего Великобритании нужно было соблюдать политес?!

Тогда, 13 ноября, Гитлер ответа Молотову не дал, голова просто шла кругом… Обещал подумать, и ответить попозже.

И ответил – через месяц, в декабре, приказал своему Генеральному штабу срочно заняться разработкой упреждающего удара по Советскому Союзу, более известному под названием «план Барбаросса»…

Но, тем не менее, дружба и сотрудничество пока ещё продолжались…

Боевые корабли и подводные лодки германского флота заправлялись на советских военно-морских базах. А советская база подводных лодок на Севере, в Мурманске, вообще стала для германских «братьев по оружию» практически «родной».

Все коммунистические партии мира получили указание из Москвы прекратить антифашистскую пропаганду, а компартиям европейских стран было приказано сотрудничать с немецкими оккупационными войсками.

Также нацистам были возвращены более 600 немецких коммунистов, бежавших от Гитлера в СССР, в страну победившего социализма.

И, разумеется, было объявлено на весь мир, что «Англия и Франция стали агрессорами – развязали войну против Германии с целью превратить потом эту войну в антисоветскую».

В 1940 году был заключён очередной договор между СССР и Германией, и большая часть советского торгового экспорта пошла в Германию.

Именно этот договор и помог Германии полностью преодолеть последствия военно-морской блокады, объявленной ей странами антигитлеровской коалиции.

Некоторые виды сырья Советский Союз специально приобретал в других странах и поставлял германским товарищам. В частности – редкие металлы и каучук, в котором остро нуждались моторизованные части вермахта.

Широким потоком шли в Германию от советских друзей-союзников нефть, зерно, бобовые, железная руда, древесина, хлопок, медь, чугун, никель, олово, фосфаты, молибден, платина, вольфрам, кобальт, цинк, хром, марганец, каучук, и многое, многое другое, без чего немецкая промышленность остановилась бы.

Ни в одной стране мира нацисты не смогли бы пробрести всё это даже за деньги…

Жизненно важными были для Германии и поставки советского продовольствия. В 1940 году немцы попросили удвоить поставки зерна, которые уже превышали 1 млн. тонн в год. Советское руководство тут же удовлетворило просьбу германских друзей, хотя для этого пришлось «распечатать» стратегические запасы СССР.

А когда весной 1941 немецкие товарищи посетовали, что, мол, цена за зерно несколько великовата, советские партнёры моментально скинули его стоимость сразу на четверть, на 25 процентов! Друзей обижать нельзя!

3 июня 1941 года секретным постановлением советского Политбюро было решено дополнительно поставить в Германию тысячи тонн стратегического сырья, необходимого именно для военной промышленности.

Последний эшелон с советским зерном пересёк советско-германскую границу в районе Бреста чуть более чем за час до начала «вероломного» германского вторжения на новые, западные территории СССР, отвоёванные и отобранные всего лишь 21 месяц назад Советским Союзом у Польши.

Продолжение – следует.