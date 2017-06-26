Пожар в общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ

На улице 50 лет ВЛКСМ горело общежитие. Читайте подробности.

23 июня в девятиэтажном здании общежития № 7 ОАО «Стройтрест № 13» сработала пожарная сигнализация.

На место ЧП прибыли бобруйские спасатели, обнаружившие, что горит одна из комнат на восьмом этаже. Пожар удалось быстро потушить, однако огонь успел повредить имущество, закоптить стены и потолок.

Жильцы общежития не пострадали.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Василий Куликов