Пожар в общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ

На улице 50 лет ВЛКСМ горело общежитие. Читайте подробности.
23 июня в девятиэтажном здании общежития № 7 ОАО «Стройтрест № 13» сработала пожарная сигнализация.
На место ЧП прибыли бобруйские спасатели, обнаружившие, что горит одна из комнат на восьмом этаже. Пожар удалось быстро потушить, однако огонь успел повредить имущество, закоптить стены и потолок.
Жильцы общежития не пострадали.
Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Василий Куликов