Пособия на детей до трех лет будут пересматривать дважды в год

С первого июля 2017 года в Беларуси поменяются правила начисления пособий по уходу за ребенком.

Изменения коснулись сроков. Если раньше пособия пересматривались ежеквартально, то теперь их размер будет меняться два раза в год – с первого февраля и с первого августа.

Дополнительную поддержку окажут семьям с детьми, в которых родители являются инвалидами 1-й или 2-й группы, и семьям, где один родитель является инвалидом 1-й группы, а другой – ухаживает за ним. Им предлагается выплачивать пособия на детей старше трех лет до достижения ими совершеннолетя – даже если их ребенок бесплатно учится в учреждениях образования. Родители, усыновители и опекуны детей-инвалидов смогут получать пособие по уходу за таким ребенком до достижения им 18-ти лет, и при этом – работать неполный день или выполнять надомную работу.

Подготовила Елена Широкая