Поражение и победа – на старте

«Гомель» – «Березина» – 45:24 (24:11).

«Березина» – «Витебчанка» Витебск – 35:29 (18:16).

2 сентября стартовал чемпионат Беларуси по гандболу среди женских команд. Бобруйскую «Березину» на самом старте турнира ожидало нелегкое испытание – выездной матч с чемпионом страны – «Гомелем».

Уже в первом тайме превосходство хозяек площадки было просто подавляющим – более чем двукратным. После антракта такого баланса уже не было, но итоговое поражение все равно оказалось разгромным – 24:45 (Ветрова – 6, Стефанская – 5, Вакулова и Руденко – обе по 4).

Спустя ровно неделю, 9 сентября на своей домашней площадке в Белыничах бобруйчанки принимали витебскую «Витебчанку». Первая половина встречи выдалась сложной для хозяек, но тем не менее, оказалась победной. А вот, после перерыва за счет хорошей физической подготовки и старания наши гандболистки добавили и создали неплохой голевой задел. Как подтверждение, итоговый результат – 35:29 (Синякова – 11, Руденко – 8, Стефанская – 7).

11 мячей в победную копилку занесла наш лучший прошлогодний бомбардир – Карина Синякова. Напомню, бобруйчанка в минувшем сезоне заняла второе место в списке самых метких игроков первенства. Увы, наш снайпер играет последние матчи за свою родную команду: она откликнулась на приглашение одного из азербайджанских клубов и по истечении контракта, в начале октября, уезжает в Баку…

После двух туров «Березина» набрала два очка и занимает в турнирной таблице чемпионата страны пятое место.

Семен Портовцев

Фото ghc.by