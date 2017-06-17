Помогут ли чиновники справедливо разложить товары по полкам?

Завалит ли МАРТ гипермаркеты белорусской продукцией?

Отечественные производители пожаловались на проблемы с доступом на полки крупных магазинов. В частности, в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) такие жалобы поступили от ОАО «Красный пищевик», ГП «Сладкая страна», ИЧУПП «Смак», ОАО «Лидахлебопродукт».

В связи с этим в министерстве прошло совещание с участием госорганов, представителей поставщиков и торговых сетей. Заместитель министра Ирина Наркевич заверила, что будут подготовлены рекомендации о предоставлении информации об условиях доступа товаров в торговые сети.

– Белорусская продукция – это зарплата в коллективах, производящих продукцию, это налоги в бюджет, это пенсионный фонд и многое другое, важное для каждого из нас, — подчеркнула Ирина Наркевич.

Получат ли белорусские производители самые лучшие места на полках?

Маргелов: Выбор должен делать магазин

– Все равно кто-то будет обижен, считает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, владелец продовольственных магазинов Виктор Маргелов. – Рынку надо критерии определять: чей товар, в каком объеме и на какой полке выкладывать.

По его словам, ассортимент белорусских производителей как минимум в три раза превышает объемы полок.

– Товар должен показать, что он имеет потенциал для высоких продаж. В противном случае его снимут с полки. В любом случае выбор должен делать магазин, – подчеркивает бизнесмен.

Лидер предпринимателей принимал участие в упомянутом совещании, и полагает, что даже, если МАРТ потребует более прозрачного поведения, торговые сети могут опубликовать на своих сайтах требования, но делать будут по-своему.

– Сегодня нужно сбалансировать деятельность: понизить прибыльность крупных сетей и повысить ее за счет малых магазинов. В противном случае мы останемся без них. В некоторых районах Минска (Фрунзенском, Московском) это уже произошло. Там остались 2-3 крупные торговые сети, и люди выбирают между магазинами Евроопта. По сути, выбора у них нет, – подчеркивает Виктор Маргелов.

Желиба: За крупными торговыми сетями стоят белорусские олигархи

Доктор экономических наук Борис Желиба отмечает, что в Беларуси постоянно идет неравная борьба между крупными сетями и остальными торговыми предприятиями.

– У меня такое впечатление, что за крупными торговыми сетями стоят белорусские олигархи. Государство – на стороне этих олигархов, – предполагает профессор.

Он считает, что в первую очередь надо учитывать интересы тех, кто создает материальные блага.

– Получается, торговые сети диктуют свою волю производителям, навязывают им заниженные цены, по которым они продают товар, чтобы обеспечить себе бонусы. Антимонопольный орган должен регулировать торговое пространство, чтобы была нормальная конкуренция, – считает экономист.

По его мнению, в Беларуси ущемляется торговый сектор, который не относится к сетям.

– В Минске планируют убирать лотки с овощами и фруктами. Я считаю, что это делается под влиянием торговых сетей, чтобы сузить выбор населения. Для них была бы идиллия, если останутся «Простор», «Корона» и больше ничего, – говорит профессор.

Он напоминает, что у Министерства торговли и антимонопольного регулирования есть административные рычаги, которые надо задействовать на защиту средней и мелкой торговли.

– Нужно, чтобы места под солнцем хватило всем, – заключает Борис Желиба.

Романчук: Регулировать полки в частных магазинах – это бред эпохи позднего Брежнева

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что предоставление льгот отдельным производителям на размещение товаров на полках магазинов – не что иное, как вмешательство в коммерческую деятельность.

– Гипермаркет – частная организация. Каждое торговое предприятие имеет право покупать товары там, где хочет, и продавать на условиях, которые считает нужными. Регулирование торговли в таком формате является вопиющим проявлением большевизма и неприемлемо для страны, которая претендует на создание конкурентных условий для привлечения инвесторов и для процветания предпринимателей, – отмечает экономист.

Он считает, что МАРТ не занимается главной своей задачей: ограничением полномочий монополий, а также продвижением и развитием конкуренции.

По мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса, чиновники идут на поводу не только гипермаркетов, предоставляя им бесплатную землю для торговых объектов, но также малого и среднего бизнеса, обещая некие квоты.

Эксперт считает, что производителям, у которых возникли проблемы с доступом в торговлю, необходимо кооперироваться. В качестве примера он приводит Новую Зеландию, где объединяются фермеры.

– Они делают производство, брендируют товары, владеют собственными магазинами. Эта страна является крупнейшим в мире экспортером продовольствия. И никому в Новой Зеландии не придет в голову мысль регулировать полки в частных магазинах. Это бред эпохи позднего Брежнева, – подчеркивает Ярослав Романчук.

Мария Владимирова,

Завтра твоей страны