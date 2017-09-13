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Погода в Бобруйске: будет холодно, дождливо, ветрено…

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погода в Бобруйске27-градусная жара установилась в Бобруйске в эти дни. Хотя температура и высокая, но рекордов не принесла.

Начиная с 13 сентября, к нам придёт похолодание.

Небо затянется тучами. Прогремят грозы. Пойдут дожди.

С четверга на пятницу объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется шквалистое усиление ветра юго-западного и западного направления до 15-20 метров в секунду. Ожидаются сильные ливни с грозами.

Разница между ночными и дневными температурами будет невелика и составит  +13…+18°С.

Примерно такой температурный фон сохранится на протяжении всей рабочей недели.

Лишь только на выходных ветер начнёт дуть с северо-востока, снизив скорость. А в ночные часы столбик термометра опустится ниже +10°С…

 

Тимофей Христенко

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