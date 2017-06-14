Погибший на Майдане белорус Михаил Жизневский посмертно стал Героем Украины

Родители Михаила Жизневского получили Звезду Героя, которую присвоил их сыну Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины Михаилу Жизневскому, который погиб на Майдане во время Революции Достоинства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко вручил Звезду Героя родителям Жизневского – Михаилу Петровичу и Нине Васильевне.

«Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу… Для нас Михаил – не иностранец, для нас Михаил – украинец в душе», – сказал Порошенко.

Президент поблагодарил от имени украинского народа родителей Михаила Жизневского за твердую позицию и твердое понимание, и выдержку в таких сложных условиях.

«Горжусь, что сегодня к славной когорте украинцев, которые носят звание Герой Украины присоединился ваш сын – большой белорус и великий украинец», – добавил Порошенко.

Он также напомнил, что инициировал изменения в законодательство, которые были поддержаны Верховной Радой и которые позволили впервые в истории присвоить высшую награду Украины иностранцу.

13 апреля Верховная Рада дала разрешение присвоить звание Герой Украины белорусу Михаилу Жизневскому, погибшему в ходе Революции Достоинства.

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Фото пресс-служы президента Украины