Под Рогачевом нашли мешок с человеческими костями

Следователи полагают, что это могут быть останки мужчины, пропавшего 16 лет тому назад.

Во время проведения сельхозработ в деревне Хатовня (Рогачевский район) тракторист наткнулся на странный мешок. В нем оказались человеческие останки.

На территории обнаружения находки ранее находился частный дом, который был снесен, а участок передан в собственность сельхозпредприятию. Выяснилось, что 16 лет назад бесследно пропал мужчина 1959 года рождения, живший здесь. Имелась информация, что он уехал на заработки в Россию, однако никаких известий от него за все это время не поступало.

Эксперты зафиксировали на черепе повреждения, характерные для действий рубящего предмета, которые и могли стать причиной смерти.

Следствие установило главного подозреваемого в совершении преступления – это старший брат погибшего. Известно, что мужчины относились друг к другу враждебно. Вот только подозреваемого уже тоже нет в живых – он умер в 2010 году…

Василий Куликов