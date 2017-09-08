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Под Бобруйском задержали россиян с крупной партией сигарет

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под Бобруйском задержали россиян Житель Воронежской области перевозил около 12 тысяч пачек табачных изделий.

Пятого сентября, около 18.50, на автодороге «Бобруйск – Мозырь» возле деревни Мосты, сотрудники ГАИ проверили проезжавший автомобиль «Фольксваген».

В салоне у 47-летнего водителя – жителя Воронежской области – были обнаружены сигареты. Всего сотрудники милиции насчитали 12 490 пачек сигарет «NZ» на сумму 14 113 рублей. Сопроводительные документы на груз отсутствовали. Водитель и пассажир объяснили, что сигареты приобрели для личного потребления.

Табачные изделия изъяты, ведется проверка. Россиянам грозит административная ответственность.

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Василий Куликов

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