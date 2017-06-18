Почему в Беларуси репрессируют хозяйственников

«Хозяйственные» репрессии против руководителей предприятий и давление на региональных лидеров, усилившееся в последнее время в стране, свидетельствуют не только об усилении силовиков, но и об изменениях внутри системы власти, о новом этапе государственности Беларуси.

Постсоветская реальность, современные политико-экономические процессы, происходящие в Беларуси, плохо поддаются анализу с точки зрения западных либеральных теорий, описывающих развитые рыночные отношения и продвинутую демократическую политику. Поскольку ни того, ни другого в постсоветской реальности нет. Точнее, такие отношения имеются, но они проявляют себя в незначительной степени. Белорусский социум функционирует по другим законам, унаследованным от советского времени и ныне слегка видоизмененным.

Грандиозный социальный эксперимент, сотворенный большевиками в 1917 году, уничтожил естественную рыночную среду и выстроил искусственную хозяйственную конструкцию. Вместо независимых частных собственников, функционирующих по рыночным законам, конкурирующих между собой за покупателя и эффективно работающих, возникли другие субъекты, взаимодействующие по другим – новым формальным и неформальным правилам.

Не имея мотивации частного собственника и не конкурируя на свободном рынке за покупателя, новые распорядители государственной собственности заведомо неэффективны, они стремятся получить лишь побольше ресурсов сверху и отдать поменьше произведенной продукции. Вместо рыночного торга, стимулирующего частных собственников к инновациям и совершенствованиям, возник административный торг, побуждающий субъектов хозяйственной иерархии к ресурсным манипуляциям с помощью таких архаических инструментов, как норма отката или статусная рента. В обиходе эти инструменты именуются коррупцией и являются аналогами рыночной цены денег и цены труда, без которых административный рынок был бы вообще не функционален.

На административном рынке выигрывает не тот, кто лучше работает и быстрее удовлетворяет запросы покупателя, а тот, кому удается с помощью административных торгов получить больше ресурсов сверху. Таким образом новые распорядители поднимают свой статус в хозяйственной иерархии и наращивают политический вес во властных институтах.

Норма отката и статусная рента, эти архаические инструменты административного торга, – неизбежное следствие искусственной хозяйственной конструкции, созданной в советские времена и сохраняющейся до сих пор с некоторыми видоизменениями. Поскольку сегодня, как и ранее, преобладающая доля субъектов хозяйствования – распорядители государственной собственности, положение которых определяется доступом к ресурсам, в основном – к финансовым.

Несмотря на свою абсурдность и неэффективность, данная хозяйственная иерархия сохраняется благодаря внешней подпитке, включая российские природные ресурсы, а также репрессивной деятельности государства. Репрессии, осуществляемые силовиками, в данной системе координат, с одной стороны, корректируют архаичные механизмы административного торга – норму отката и статусную ренту, а с другой стороны, являются функциональными аналогами внутриотраслевой и межотраслевой рыночной конкуренции, цикличного колебания рынка, а также института частной собственности.

С помощью хозяйственных репрессий ресурсы перераспределяются внутри отраслей и между отраслями. Репрессивное давление действует как колеблющаяся учетная ставка в рыночной экономике, влияющая на общие темпы роста. Репрессиями также подменяются функции частного собственника, заинтересованного в целевом использовании средств.

В целом хозяйственные репрессии являются неэффективными аналогами рыночных и частнособственнических инструментов. Но без них данная искусственная конструкция была бы вообще нежизнеспособна. Силовики, осуществляющие такие репрессии, способствуют сохранению хозяйственной иерархии, исполняя роль важнейшего структурного компонента в постсоветской политэкономической системе.

Заметное в последнее время в стране увеличение репрессий против субъектов хозяйствования отражает не только возрастание влияния силовиков, но и трансформацию внутри власти. Советская структура власти всегда представляла собой некий баланс интересов между тремя видами иерархий – отраслевой, силовой и региональной. То или иное соотношение между ними приводило к серьезным политико-экономическим изменениям – оттепелям и перестройкам, борьбе с местничеством и притеснением губернаторов, борьбе с коррупцией и повышением роли государства, распаду государства.

Возможно, нынешние возросшие хозяйственные репрессии в Беларуси, с учетом прошлого советского опыта, также свидетельствуют о поиске нового баланса интересов между отраслевиками, силовиками и регионами, и соответственно – о новом этапе государственности.

Людмила Грязнова

http://nmnby.eu/